صحيفة بريطانية: محرز مِن أفضل الصفقات المُربحة في تاريخ “البريمرليغ”

أدرجت وسيلة إعلام بريطاني 9 لاعبين عالميين، في خانة الصفقات المُربحة للأندية الإنجليزية التي استفادت من خدماتهم. يوجد بينهم النجم الجزائري رياض محرز.

وكان هؤلاء اللاعبون ينتمون إلى أندية مغمورة، قبل أن يتمّ “اصطيادهم”، كما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية في تقرير لها نشرته، السبت.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن محرز وبقية اللاعبين المعنيين، يُصنّفون في لائحة أفضل مواهب كرة القدم في أوروبا. وقالت عن الجناح محرز: “تمّ التعاقد مع الجزائري مقابل 450 ألف جنيه إسترليني فقط (أكثر بِقليل من 500 ألف أورو)، واستمرّ في اللّعب مع ليستر سيتي، وشكّل شراكة وحشية مع فاردي، قبل أن يُحظى بِنجاح في البطولة الإنجليزية. حقّق ليستر سيتي ربحا كبيرا من صفقة انتداب محرز، حيث جعله انتقاله إلى مانشستر سيتي بِمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني (68 مليون أورو آنذاك) أغلى لاعب إفريقي على الإطلاق”.

وأضافت: “أصبح محرز عضوا بارزا في فريق غوارديولا، ويبدو من الجنون الاعتقاد بِأن موهبته مرّت دون أن يلاحظها أحد في فرنسا! تنقضي مدّه عقده مع السيتي عند نهاية الموسم المقبل، وحتى الآن لا يوجد نقاش حول صفقة جديدة”.

وفضلا عن رياض محرز، ضمّت القائمة أسماء: الفرنسيَين بول بوغبا (مانشستر يونايتد) ونغولو كانتي (تشيلسي)، والبولوني روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)، والإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي)، والنرويجي أرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، والسنيغاليَين إيدوارد ميندي (تشيلسي) وساديو ماني (ليفربول). والكوستاريكي كايلور نافاس (باريس سان جيرمان).