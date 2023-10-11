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رياضة

صحيفة بريطانية: مسلم أناتوف موهبة عالمية واعدة

علي بهلولي
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صحيفة بريطانية: مسلم أناتوف موهبة عالمية واعدة
ح.م
مسلم أناتوف

أدرجت وسيلة إعلام بريطاني، الأربعاء، الدولي الجزائري الفتيّ والموهوب مسلم أناتوف، ضمن قائمة اللاعبين العالميين الشباب الذين سيكون لهم شأن كبير في المستقبل القريب.

وعنونت صحيفة “الغارديان” التقرير: بـ “الجيل الجديد 2023: أفضل 60 موهبة كروية في العالم”.

وضمّت اللائحة 60 لاعبا من أرجاء المعمورة ، جاء في طليعتهم مسلم أناتوف، لاعب المنتخب الوطني أشبال، ونادي مولودية الجزائر.

ويمتلك ابن تيندوف إمكانيات فنية راقية، على غرار البنية الجسدية المناسبة، وميله إلى الفنّيات، والقدرة على تحييد المدافعين واختراق الجبهة الخلفي للمُنافس، والسّرعة، وحاسّة التهديف.

ويرتبط المهاجم مسلم أناتوف (17 سنة) مع نادي “العميد” بِعقد، تنقضي مدّته في صيف 2028.

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