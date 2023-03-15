صحيفة بريطانية: هذا ما تفعله روسيا بالسجينات!

قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، إن روسيا ترسل النساء المُدانات بتهم في السجون الروسية إلى ساحات القتال في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، الثلاثاء، أن هذا الادعاء جاء من قبل الجيش الأوكراني وأيده رئيس جماعة روسية لحقوق الإنسان.

ونقلت عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، قولها: “شوهد قطار يقل نزيلات بالسجون، في الأسبوع الماضي، متجهًا إلى منطقة دونيتسك، وإحدى العربات كانت تحتجز مدانات”.

تضم منطقة دونيتسك بلدة باخموت التي تشهد حاليا معارك عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أن جماعة فاغنر المرتزقة الروسية جندت ما يصل إلى 40 ألف مدان من السجون الروسية للانضمام إلى جيشها في أوكرانيا، وقُتل الآلاف منهم في غضون ساعات من وصولهم إلى الجبهة.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة منظمة “خلف القضبان” الروسية، أولجا رومانوفا، التي تدافع عن حقوق السجناء في روسيا، قولها إن “موسكو بدأت في تجنيد السجينات نهاية العام الماضي”.

وأضافت رومانوفا أن نحو 100 امرأة نُقلوا من سجون في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وانتشروا في أوكرانيا. لكن من غير الواضح بالضبط أين تم إرسال النساء.

وقال الجيش الأوكراني، فيفري الماضي، إن روسيا أخرجت 50 مدانة من سجن في مدينة سنيجن في منطقة دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، وأرسلتهن إلى روسيا للتدريب العسكري.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في ديسمبر الماضي، قال رئيس فاغنر، يفغيني بريغوزين، إن مجموعة من السجينات في نيجني تاجيل، وهي مدينة تقع على بعد 1100 ميل شرق موسكو، طلبن إرسالهن إلى أوكرانيا كممرضات أو للعمل في مجال الاتصالات العسكرية.

وأضاف: “نحن نعمل على ذلك”.

من جانبه، قال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث أمريكي، الأسبوع الجاري، إن وزارة الدفاع الروسية استولت على سجن بريغوزين وتعمل الآن على تجنيد السجينات الروس.