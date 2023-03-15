-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

صحيفة بريطانية: هذا ما تفعله روسيا بالسجينات!

جواهر الشروق
  • 1260
  • 0
صحيفة بريطانية: هذا ما تفعله روسيا بالسجينات!
أرشيف
تعبيرية

قالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، إن روسيا ترسل النساء المُدانات بتهم في السجون الروسية إلى ساحات القتال في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير، الثلاثاء، أن هذا الادعاء جاء من قبل الجيش الأوكراني وأيده رئيس جماعة روسية لحقوق الإنسان.

ونقلت عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، قولها: “شوهد قطار يقل نزيلات بالسجون، في الأسبوع الماضي، متجهًا إلى منطقة دونيتسك، وإحدى العربات كانت تحتجز مدانات”.

تضم منطقة دونيتسك بلدة باخموت التي تشهد حاليا معارك عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة أن جماعة فاغنر المرتزقة الروسية جندت ما يصل إلى 40 ألف مدان من السجون الروسية للانضمام إلى جيشها في أوكرانيا، وقُتل الآلاف منهم في غضون ساعات من وصولهم إلى الجبهة.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة منظمة “خلف القضبان” الروسية، أولجا رومانوفا، التي تدافع عن حقوق السجناء في روسيا، قولها إن “موسكو بدأت في تجنيد السجينات نهاية العام الماضي”.

وأضافت رومانوفا أن نحو 100 امرأة نُقلوا من سجون في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وانتشروا في أوكرانيا. لكن من غير الواضح بالضبط أين تم إرسال النساء.

وقال الجيش الأوكراني، فيفري الماضي، إن روسيا أخرجت 50 مدانة من سجن في مدينة سنيجن في منطقة دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية، وأرسلتهن إلى روسيا للتدريب العسكري.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في ديسمبر الماضي، قال رئيس فاغنر، يفغيني بريغوزين، إن مجموعة من السجينات في نيجني تاجيل، وهي مدينة تقع على بعد 1100 ميل شرق موسكو، طلبن إرسالهن إلى أوكرانيا كممرضات أو للعمل في مجال الاتصالات العسكرية.

وأضاف: “نحن نعمل على ذلك”.

من جانبه، قال معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث أمريكي، الأسبوع الجاري، إن وزارة الدفاع الروسية استولت على سجن بريغوزين وتعمل الآن على تجنيد السجينات الروس.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة غينيس

بالفيديو.. توأم بحجم كف اليد يدخل موسوعة غينيس

باريس هيلتون تكشف كيف خدعت دونالد ترامب!

باريس هيلتون تكشف كيف خدعت دونالد ترامب!

كان محفوظا في أعماق البحر.. كشف أسرار فستان زفاف عمره 4 قرون!

كان محفوظا في أعماق البحر.. كشف أسرار فستان زفاف عمره 4 قرون!

بالفيديو.. 12 فتاة يقتحمن حفل زفاف شاب بالصين!

بالفيديو.. 12 فتاة يقتحمن حفل زفاف شاب بالصين!

“إقامة فخمة في مراكش” تطيح بنائبة أوروبية من لجنة حقوق الإنسان

“إقامة فخمة في مراكش” تطيح بنائبة أوروبية من لجنة حقوق الإنسان

بعد ضجة سجودها في حفل زفافها.. شاهد رد زوجة فنان مصري!

بعد ضجة سجودها في حفل زفافها.. شاهد رد زوجة فنان مصري!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد