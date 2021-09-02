صحيفة بريطانية: هذه أغرب عادات تناول الطعام عند الملكة إليزابيث

كشفت صحيفة بريطانية، في أحدث تقرير بخص القصر الملكي عن أغرب عادات تناول الطعام عند الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام.

ووفقا للتقرير المنشور في “hellomagazine” فقد اشتهرت الملكة بحبها للمطبخ البريطاني البسيط، حيث أنها تتبع جدولًا محددًا لوجبات الطعام مع قوائم مخططة مسبقًا ومكتوبة باللغة الفرنسية التي تتقنها بطلاقة.

وحول أكثر عاداتها غرابة في تناول العشاء، ركزت الصحيفة على تلك التي ذكرها الطهاة الملكيون السابقون، فالثوم مثلا محظور لأنه من المعروف عن أفراد العائلة المالكة أنهم لا يأكلون الثوم أبدًا.

ـ لا نشويات في العشاء، وربما يكون سر حكم إليزابيث الطويل وفق ذات الصحيفة في عادتها الصحية لتناول العشاء منخفض الكربوهيدرات، إذ يقال إن العائلة المالكة لا تأكل النشويات أبدًا في آخر وجبة.

ـ لا زوائد من الشطائر، حيث تستمتع الملكة بالشطائر، ويقال إن الشطيرة المفضلة عندها هي التونة والمايونيز المحشو بالخيار. لكنها تحب أكل الشطائر بالكامل دون ترك الزوائد.

ـ قال رئيس الطهاة الملكي السابق دارين ماكجرادي ذات مرة : “يقول الناس دائمًا ،” أوه ، يجب على الملكة أن تأكل من الأطباق الذهبية بسكاكين وشوك ذهبية. ” نعم ، في بعض الأحيان، لكنها تحب الفاكهة الطازجة كثيرا وتأكلها في حاويات بلاستيكية صفراء اللون “.

ـ أكل الموز بالسكين والشوكة، ربما كان من أغرب الأمور عن عادات تناول الطعام لدى الملكة إليزابيث أسلوبها في تناول الموز.

ـ إحضار كعكة في رحلاتها، الملكة تحب كعكة بسكويت الشوكولاتة، ويُعتقد أنها تتناول قطعة صغيرة كل يوم.

وبخصوص قواعد مائدة العشاء، فإنه يتوجب على رفقاء السفرة أن يقلدوا سلوك الملكة طوال الوجبة، فإذا انتهت من الأكل يجب على الجميع أن يضع السكاكين والشوك أيضًا.