صحيفة بلجيكية: عمّورة وزنه من ذهب.. يتفوّق على هالاند ويقترب من مبابي

قالت وسيلة إعلام بلجيكي إن اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين عمّورة يتفوّق على النرويجي آرلينغ هالاند، ويقترب من الفرنسي كيليان مبابي.

وفي تقرير لها نشرته، الجمعة، أوضحت صحيفة “7 سور 7” أن عمّورة يملك سرعة فوق المستطيل الأخضر تتراوح ما بين 36.5 و37 كلم/ سا، وهو رقم لم يصل إليه هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا، الذي قُدّرت سرعته في العام الماضي بـ 36.22 كلم/ سا. فيما بلغت سرعة لاعب الخطّ الأمامي كيليان مبابي 38 كلم/ سا في عام 2019، مُحتلا الصّدارة عالميا.

وأضافت أن عمّورة يتفوّق أيضا على أسرع لاعب في البطولتَين الألمانية والإنجليزية، حيث تبلغ سرعة الكندي ألفونسو ديفيس مهاجم نادي بايرن ميونيخ 35.97 كلم/ سا، بينما تُقدّر سرعة لاعب الخطّ الأمامي لِفريق بورنموث الإنجليزي دومينيك سولانكي بـ 36.1 كلم/ سا.

“لم أعمل مع لاعب مثله في 12 عاما”

ونقل المصدر على لسان كشّاف نادي لوغانو السويسري ميات ماريتش قوله: “من الناحية التكتيكية، كان لا يزال يتعيّن على عمّورة أن يتعلّم، لكنّه تأثّر على الفور بِقوّة ساقَيه وقدرته على الانفجار”. عِلما أن مهاجم “الخضر” ارتدى زيّ هذا الفريق ما بين صيفَي 2021 و2023.

وأضاف: “ليس من قبيل الصدفة أنهم (مسؤولو فريق لوغانو) أرادوا انتداب عمّورة، حتى لو لم يكن أساسيا معنا لِفترة طويلة. كان لدينا مهاجمون أقوياء آخرون، وكان المدرب يستخدم عمّورة في كثير من الأحيان بديلا. بعد 60 دقيقة، كان المدافعون مُرهقين ودخل عمّورة وصنع الفارق. أفهم أن اتحاد سان جيلواز (فريقه البلجيكي الحالي) أراد أن يستثمر الكثير فيه. الاتحاد يتقدّم بِخطوة على العديد من الأندية الأخرى من حيث التعاقدات”.

وتابع ميات ماريتش يقول: “علينا أن نحميه قليلا لأنه يريد دائما أن يبذل قصارى جهده، فالسرعة جزء من طريقة لعبه، مع الكرة أو بِدونها. بِفضل قوّته الانفجارية، فهو يتحرّك بِسرعة كبيرة وبِكثافة عالية. بِالنسبة للمدرب، لاعب مثل عمّورة وزنه من ذهب، ويُقدّم حلولا. يُمكنك جعل عمّورة يلعب بِسرعته، في المساحة التي يجد فيها المُنافس صعوبة في التعبير عن نفسه. أمور يُمكن أن تُؤذي مدافعا كبيرا لا يتمتّع بِالرّشاقة”.

واختتم كشّاف نادي لوغانو تصريحاته قائلا: “عمّورة ينعم وراثيا بِالكثير من الألياف العضلية السريعة في كتلته العضلية. نسبته أعلى من نسبة الرياضيين ذوي القدرة على التحمّل. أعتقد أنه أسرع لاعب في بلجيكا. خلال 12 عاما من العمل في كرة القدم، كان هو أسرع لاعب عملت معه”.