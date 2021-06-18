صحيفة تتخوف من تأثير غياب محرز عن السيتي بسبب “الكان”

في وقت لم يتأكد فيه بعد بقاؤه مع النادي الانجليزي

أثارت صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” البريطانية والمختصة في متابعة أخبار نادي مانشستر سيتي الانجليزي، المخاوف بخصوص غياب النجم الجزائري، رياض محرز، عن النادي السماوي بداية العام المقبل بسبب ارتباطه بالمشاركة مع المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون في الفترة الممتدة من 9 جانفي إلى 9 فيفري 2022.

ويأتي هذا التقرير ليدعم رغبة النجم الجزائري في البقاء مع مانشستر سيتي الموسم المقبل، رغم بعض الأخبار التي تتحدث عن تحوله إلى وجهة أخرى، وعلى الأرجح نادي برشلونة الإسباني تبعا للحديث الذي جمع مدرب السيتي، بيب غوارديولا، ورئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، نفس المصدر أكد في تقرير له بأن مانشستر سيتي سيضيع أحد أفضل نجومه بداية العام المقبل بسبب مشاركة محرز في كأس أمم إفريقيا، مشيرا إلى أنه سيضيع عديد المباريات القوية، وعلى رأسها القمة أمام نادي تشيلسي يوم 15 جانفي، فضلا عن مباريات ساوتهامبتون وبرينتفورد ومباراة في كأس الاتحاد الانجليزي، وهذا حسب تقدم المنتخب الجزائري في هذه المسابقة دفاعا عن لقبه.

من جهة أخرى، ذكر موقع “مانشستر إيفنينغ نيوز” بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وضع الأندية الأوروبية في حرج كبير، تبعا لقراره تحويل موعد تنظيم كأس إفريقيا من الصيف إلى فصل الشتاء، بسبب الحرارة المرتفعة في أغلب دول القارة السمراء صيفا، والتي لا تساعد على تنظيم هذه المسابقة، ووصف ذات المصدر محرز باللاعب المهم جدّا في حسابات منتخب “محاربي الصحراء”، مذكرا بمساهمته في تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019، وحتى أهميته لدى مانشستر سيتي عندما ذّكر بأرقامه الموسم الماضي ومساهمته في 23 هدفا (14 تسجيلا و9 صناعة)، ما سمح للمان سيتي بالتتويج بلقبي الدوري الانجليزي الممتاز وكأس الرابطة والوصول إلى الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

هذا وستكون الأيام المقبل حاسمة في تحديد مستقبل أفضل لاعب في “البريميرليغ” عام 2016 مع كتيبة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، خاصة في ظل تضارب الأخبار المرتبطة برحيله من عدمه عن النادي السماوي.