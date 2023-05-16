صحيفة تعتذر عن مقال مضلل تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

اعتذرت صحيفة إيرلندية لقرائها بعد نشرها مقال مضلل كتب باستخدام الذكاء الاصطناعي، في حين نُسب إلى فتاة مجهولة.

وفي بيان، قالت صحيفة “ذا آيريش تايمز” إنها كانت ضحية “خداع متعمد ومنسق”، وأقر محرر المنشور، بالحاجة إلى تعزيز عمليات التدقيق السابقة للنشر.

وناقش المقال، استخدام النساء الأيرلنديات للسمرة المزيفة من منظور كاتبة يُفترض أنها تدعى أدريانا أكوستا كورتيز التي وصفت نفسها بأنها “مهاجرة شابة إلى إيرلندا” في حين أنه لا وجود لهذه الشخصية.

وانتقد المقال إقبال النساء الأيرلنديات على تسمير البشرة، عن طريق أجهزة ومراكز متاحة في الكثير من دول العالم، وسط مخاوف من تأثيراتها الصحية.

ووفقا لمسؤول النشر، فقد اتصلت الكاتبة المزعومة بالصحيفة، وقدمت أبحاثا وحكايات شخصية، لكن تم اكتشاف أن المقال وصورة المؤلف قد تم إنشاؤهما “جزئيا على الأقل” باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت إدارة الصحيفة أن ما حدث كسر الثقة بين الصحيفة وقرائها، وسارعت إلى حذف المقال من الموقع، وقدمت توضيحا أشار إلى وجود عملية تحقق.

وكان جيفري هينتون مطور الذكاء الاصطناعي قد أكد بعد استقالته من غوعل أن بعض روبوتات الدردشة التي طورها بيده أصبحت “مخيفة للغاية”، منوها إلى أنها اليوم ليست أذكى من البشر لكنها قد تصبح كذلك قريباً، ويمكن استغلالها من قبل “جهات سيئة”.

وأضاف أن تلك البرامج باتت قادرة على إنتاج الكثير من النصوص تلقائيا، وبإمكانها إلغاء الكثير من الوظائف.