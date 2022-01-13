صحيفة روسية: الجزائر تجري تحديثا على مدرعة “بي تي إر – 80”

قالت صحيفة “روسيساكايا غازيتا” الروسية أن الجزائر أجرت تحديثا على مدرعة “بي تي إر – 80” وحولتها إلى ما سمته بقاتل الدبابات.

وأوضحت الصحيفة أن تلك المدرعات المدولبة حصلت على منظومة “كورنيت” المضادة للدبابات، بصفتها من أقوى المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات في العالم.

كما أشارت أنه بمقدورها تدمير كل الدبابات عمليا، إذ أن صواريخها الموجهة تستطيع خرق الدروع بسماكة 1300 ملم التي تم تعزيزها بأجهزة الحماية الدينامية والمضادة للقذائف الجوفاء، وذلك على مسافة 8000 متر.

وقد شاركت النماذج المطوّرة من “بي تي إر – 80” في مختلف المناورات العسكرية واسعة النطاق.

وذكرت الصحيفة أن القوات البرية الجزائرية هي القوات الأولى بين البلدان الأجنبية التي قامت بتحديث مدرعاتها “بي إم بي – 1” عن طريق تزويدها ببرج “بيريجوك” المدرع المتحكم فيه عن بعد ومنظومات “كورنيت” المضادة للدبابات ومدفع عيار 30 ملم وقاذف القنابل الأوتوماتيكي عيار 30 ملم.

وأضافت الصحيفة أنه في العام الماضي، أفادت التقارير أن بعض الدبابات المتوسطة من طراز T-62 قد تم تحويلها إلى مركبات قتالية للدعم.