صحيفة روسية: هكذا أصبحت ناقلات الجنود الروسية بعد أن طوّرها الجيش الجزائري

تحدثت صحيفة روسية عن التعديلات التي أدخلها الجيش الجزائري على دبابات ومدرعّات روسية الصنع، ظهرت في الاستعراض العسكري الخاص بستّينية الاستقلال.

وقالت “روسيسكايا غازيتا” في تقرير لها، إن ناقلات الجنود “بي تي إر-60 بي بي” التي وصلت إلى الجزائر في سبعينات القرن الماضي، خضعت لعدّة عمليات تطوير وتعديل في الجزائر.

وكانت نتيجة هذه التعديلات الجزائرية، أن ناقلات الجنود سوفييتية المنشأ، اكتسبت قدرة على مكافحة أحدث الدبّابات غربية الصنع.

ويتمثل السلاح الأساسي لهذه الآليات في صواريخ “كورنيت أ” الروسية المضادة للدروع. وقد تمّ تجهيزها في الجزائر بأجهزة تضمن الدقّة في تصويب الصواريخ نحو الأهداف المعادية.

كما حصلت آليات “بي تي إر- 80” أيضا على صواريخ “كورنيت” المضادّة للدبابات، بعد التعديلات التي أدخلتها الصناعة العسكرية الجزائرية.

إلى جانب ذلك، نُزعت من الآليات الروسية محركاتها القديمة التي تعمل بالبنزين، لتحلّ محلّها محرّكات الديزل الحديثة. وقد سمح هذا التعديل بتعزيز القدرات الحركية للآليات، وتقليل استهلاكها الوقود.

هذه أهمّ أسلحة الجيش الجزائري التي ظهرت في استعراض الستّينية

5 جويلية 2022: سفن حربية متعدّدة المهام، غواصات، فرقاطات، كاسحات ألغام، طائرات قتالية، وأنظمة صواريخ متطوّرة. كانت بين أهمّ ما تمّ عرضه من أسلحة وعتاد في الاستعراض العسكري الضخم، الذي نظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرى الـ60 لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقد شارك في الاستعراض الذي أشرف عليه الرئيس تبون، بحضور عدّة مسؤولين وقادة أجانب، نحو 100 تشكيلة عسكرية، من مختلف القوات الجوية والبرية والبحرية.

هذه أهمّ الأسلحة التي ظهرت في الاستعراض العسكري لستّينية الاستقلال:

منظومات الصواريخ:

منظومة “بوك- م3”: من أقوى منظومات الدفاع الجوي في روسيا، حيث يمكنها اعتراض صواريخ من قبيل “توماهوك” وطائرات الشبح بسهولة.

من أقوى منظومات الدفاع الجوي في روسيا، حيث يمكنها اعتراض صواريخ من قبيل “توماهوك” وطائرات الشبح بسهولة. منظومة “أس 300”: منظومة دفاع جوي صاروخية بعيدة المدى، من صنع روسي أيضا. صمّمت لأداء مهام للدفاع عن المنشآت الحساسة ضد الضربات الجويّة المعادية.

الطائرات:

ياك – 130: ‏ طائرة تدريب عسكرية روسية، توكل إليها أيضا مهام الاستطلاع والدعم والإسناد.

‏ طائرة تدريب عسكرية روسية، توكل إليها أيضا مهام الاستطلاع والدعم والإسناد. سي – 130: طائرة أمريكية للنقل التكتيكي، يعتمد عليها في عمليات الدعم اللوجستي للقوات المقاتلة، إلى جانب إسقاط المظليين في ميدان المعركة.

طائرة أمريكية للنقل التكتيكي، يعتمد عليها في عمليات الدعم اللوجستي للقوات المقاتلة، إلى جانب إسقاط المظليين في ميدان المعركة. سوخوي 24: طائرة هجوم روسية لقصف الأهداف الأرضية.

طائرة هجوم روسية لقصف الأهداف الأرضية. سوخوي 30: طائرة دفاعية لمرافقة طائرات قصف الأهداف الأرضية.

طائرة دفاعية لمرافقة طائرات قصف الأهداف الأرضية. الطائرة المسيّرة CH4: طائرة مسيّرة من سلسلة طائرات “كاسك رينبو” الصينية عالية الكفاءة.

الآليات البريّة:

دبّابة T55: دبّابة قتالية روسية الصنع، مزوّدة بمدفع ذو قوة تدميرية عالية.

دبّابة قتالية روسية الصنع، مزوّدة بمدفع ذو قوة تدميرية عالية. دبّابة T62: هذه الدبّابة مزوّدة بمدفع ورشاش مضاد للطائرات.

هذه الدبّابة مزوّدة بمدفع ورشاش مضاد للطائرات. دبّابة T90: مزوّدة بمدفع قوي ورشاش مزدوج، ويتكوّن طاقم قيادتها من 3 أفراد، وتعتبر الدبّابة الأكثر مبيعا في العالم.

مزوّدة بمدفع قوي ورشاش مزدوج، ويتكوّن طاقم قيادتها من 3 أفراد، وتعتبر الدبّابة الأكثر مبيعا في العالم. العربية القتالية نمر 2: مركبة قتالية مدرّعة تمّ تطويرها بموجب شراكة بين الجزائر والإمارات.

الآليات البحرية: