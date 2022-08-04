صحف رياضية: الكاف يجري تغييرات واسعة في سلك التحكيم بعد “فضيحة غاساما”

أقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) مدير الحكام السيشيلي إيدي ماييه، بعد أن عرفت فترته عدة مشاكل تحكيمية، على غرار فضيحة غاساما التي أقصت المنتخب الجزائري من التأهل لمونديال 2022 في قطر.

كما تحدثت تقارير إعلامية محلية، عن إقالة المصري عصام عبد الفتاح من منصبي عضو لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي، والمسؤول عن لجنة تطوير الحكام في منطقة شمال إفريقيا.

وربطت صحف رياضية هذه الحركة، بالزيارة التي قام بها رئيس الكاف باتريس موتسيبي إلى الجزائر من أجل متابعة سير التحضيرات لنهائيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

وقالت المصادر إنّ أطراف جزائرية لم تسمّها، اجتمعت مع موتسيبي، حيث تمّ التطرّق معه إلى “المظالم التحكيمية التي تعرض لها منتخب الجزائر” في مواجهة الكاميرون.

غاساما سيكون هناك.. الفيفا تختار 3 حكام جزائريين لإدارة مباريات المونديال

19 ماي 2022: سيكون الحكم الغامبي المثير للجدل باكاري غاساما، بين الحكّام المعنيين بإدارة مباريات مونديال قطر 2022، حسب ما كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

واستدعت الفيفا ضمن قائمة حكّام المونديال، 3 حكّام من الجزائر. ويتعلّق الأمر بكلّ من غربال، قوراري، وآيت شعلي.

واختارت “الفيفا” 36 حكما لإدارة المباريات في الميدان. مع 69 حكما مساعدا، و24 حكما لمراقبة غرف الـ”VAR”.

الغريب في القائمة، هو وجود اسم باكاري غاساما. بعد الفضيحة التحكيمية التي تسبّب فيها بإقصاء المنتخب الجزائري من التأهل للمونديال لصالح المنتخب الكاميروني.