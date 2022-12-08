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رياضة

صحيفة برتغالية: رونالدو هدد بمغادرة المونديال

عمر سلامي
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صحيفة برتغالية: رونالدو هدد بمغادرة المونديال
ح.م
كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير إعلامية برتغالية أن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدد بترك معسكر منتخب بلاده في قطر، ومغادرة كأس العالم.
وقالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية في غلاف عددها الصادر الخميس إن: “رونالدو هدد بالمغادرة، بعد نقاش ساخن مع المدرب فيرناندو سانتوس، حينما علم أنه لن يتواجد في التشكيل الأساسي، أمام سويسرا.

وأضافت “ريكورد” أن غضب رونالدو بدأ بعدما قرر سانتوس استبداله في مباراة كوريا الجنوبية، وصرخ في وجه المدرب: “أنت مستعجل لإخراجي”.

وحسب الصحيفة البرتغالية، فإن رد فعل كريستيانو لم يعجب سانتوس، وأن المهاجم البرتغالي هدد بالمغادرة خلال نقاش مع المدرب.

ونفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قيام كريستيانو رونالدو بالتهديد بمغادرة معسكر المنتخب في قطر.

وقال في بيان له: “يصنع كريستيانو رونالدو رقماً قياسيا فريدا، وهو كل يوم في خدمة المنتخب الوطني والبلد، ولا جدال في درجة التزامه اتجاه المنتخب الوطني”.

وشارك رونالدو من على مقاعد البدلاء أمام سويسرا، حيث بدأ سانتوس المباراة براموس مهاجم بنفيكا، الذي أحرز ثلاثة أهداف، ورددت الجماهير اسم رونالدو في استاد لوسيل، قبل الدفع به في الدقائق الأخيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن التشكيلة الأساسية للبرتغال خلال البطولات الكبرى، منذ يورو 2008.

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