صحيفة سعودية: النصر يحصل على توقيع مودريتش
أكدت صحيفة اليوم السعودية أن نادي النصر نجح في الحصول على توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش.
وذكر “الميدان الرياضي”، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، أن مودريتش وقع للنصر، وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.
خاص لـ #الميدان:
نادي #النصر يوقع مع اللاعب لوكا #مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل بإعلان الصفقة الكبيرة.🔥@man3_al3rjani pic.twitter.com/rE48uBtQLs
— الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) January 23, 2023
وكتب “الميدان الرياضي” على حسابه في موقع “تويتر”: “نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش، وذلك بعد أن حصل على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي، ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة الكبيرة”.
ولم يحدد المصدر موعد انضمام مودريتش للنصر، ومزاملة رونالدو، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو بعد نهاية الموسم الجاري.