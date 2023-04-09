-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

صحيفة سلوفينية تتهم رئيس “اليويفا” بتزوير سيرته الذاتية

عمر سلامي
  • 237
  • 0
صحيفة سلوفينية تتهم رئيس “اليويفا” بتزوير سيرته الذاتية
ح.م
ألكسندر تشيفرين

اتهم تقرير صحفي سلوفيني، ألكسندر تشيفرين، بتزوير سيرته الذاتية لتسهيل وصوله إلى منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ونشرت صحيفة “برافا” “Prava” السلوفينية تحقيقا اتهمت فيه تشيفرين بتزوير وثائق في سيرته الذاتية.

وفاز  السلوفيني تشيفرين بولاية ثالثة في منصبه بالتزكية، وعليه فإن المسؤول السلوفيني سيبقى رئيسا “لليويفا” 4 سنوات حتى عام 2027.
وأكدت الصحيفة السلوفينية  أن الجزئية التي زورها تشيفرين لعبت دورا مهما في انتخابه رئيسا للاتحاد الأوروبي في ولايته الأولى عام 2016.

وادعى تشيفرين في سيرته الذاتية أنه كان عضو مجلس إدارة في نادي أولمبيا ليوبليانا في الفترة بين عامي 2006 و2011؛ وهو أمر نفته الصحيفة السلوفينية بشكل قاطع.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اسم تشيفرين يحتل الآن العناوين الرئيسية لصحف بلاده، وأن الكشف عن هذا التزوير سيمهد بالتأكيد لفتح تحقيق ضد تشيفرين، وهو أمر لو حدث ستكون له تداعيات على مستقبله.

وتؤكد “ماركا” أن نقطة الخلاف “عضو إدارة أولمبيا ليوبليانا” مهمة ومفصلية في مسيرة تشيفرين، وأعطته الخبرة اللازمة ليكون مؤهلا لمنصبه الحالي.

مقالات ذات صلة
لاعب المولودية بخوش يعلّق على مشاركته أمام قسنطينة

لاعب المولودية بخوش يعلّق على مشاركته أمام قسنطينة

عنتر يحي: شتّان بين فرنسا وألمانيا بِخصوص رمضان

عنتر يحي: شتّان بين فرنسا وألمانيا بِخصوص رمضان

“إيوالا وبكير قوة شباب بلوزداد”

“إيوالا وبكير قوة شباب بلوزداد”

بِالفيديو: ليريس يفتتح عدّاد التهديف

بِالفيديو: ليريس يفتتح عدّاد التهديف

بِالفيديو: محنة بطل عالمي ندم على رجوعه إلى بلده المغرب

بِالفيديو: محنة بطل عالمي ندم على رجوعه إلى بلده المغرب

مُعاقبة مُدرّبَي بلوزداد والمولودية

مُعاقبة مُدرّبَي بلوزداد والمولودية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد