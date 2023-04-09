صحيفة سلوفينية تتهم رئيس “اليويفا” بتزوير سيرته الذاتية
اتهم تقرير صحفي سلوفيني، ألكسندر تشيفرين، بتزوير سيرته الذاتية لتسهيل وصوله إلى منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ونشرت صحيفة “برافا” “Prava” السلوفينية تحقيقا اتهمت فيه تشيفرين بتزوير وثائق في سيرته الذاتية.
وفاز السلوفيني تشيفرين بولاية ثالثة في منصبه بالتزكية، وعليه فإن المسؤول السلوفيني سيبقى رئيسا “لليويفا” 4 سنوات حتى عام 2027.
وأكدت الصحيفة السلوفينية أن الجزئية التي زورها تشيفرين لعبت دورا مهما في انتخابه رئيسا للاتحاد الأوروبي في ولايته الأولى عام 2016.
🚨 Un medio esloveno acusa a Ceferin de falsificación https://t.co/ZITRT9jn5l
— MARCA (@marca) April 8, 2023
وادعى تشيفرين في سيرته الذاتية أنه كان عضو مجلس إدارة في نادي أولمبيا ليوبليانا في الفترة بين عامي 2006 و2011؛ وهو أمر نفته الصحيفة السلوفينية بشكل قاطع.
𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀 𝟐𝟎𝟏𝟔
🤨 Ceferin habría mentido en un punto de su currículum que, en caso de conocerse, habría invalidado su elección a presidente en 2016.
📌 Esa supuesta falsificación llega después de que haya sido reelegido para el cargo por cuatro años más. pic.twitter.com/gPoToxDxws
— MARCA (@marca) April 8, 2023
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اسم تشيفرين يحتل الآن العناوين الرئيسية لصحف بلاده، وأن الكشف عن هذا التزوير سيمهد بالتأكيد لفتح تحقيق ضد تشيفرين، وهو أمر لو حدث ستكون له تداعيات على مستقبله.
وتؤكد “ماركا” أن نقطة الخلاف “عضو إدارة أولمبيا ليوبليانا” مهمة ومفصلية في مسيرة تشيفرين، وأعطته الخبرة اللازمة ليكون مؤهلا لمنصبه الحالي.