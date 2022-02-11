صحيفة عبرية: تعيين مسؤول إسرائيلي في منصب رسمي بدولة عربية

كشفت صحيفة عبرية عن تعيين تاريخي غير مسبوق لمسؤول رفيع في الجيش الاسرائيلي في منصب رسمي في البحرين.

وقال الموقع العبري الإخباري 13، أن ضابطا بحريا سيتوجه إلى البحرين في الأسابيع القادمة ليعين بشكل ثابت ورسمي فيها.

وأوضح الموقع أنه تم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي. وبهذه الخطوة يصبح هذا الضابط أول ضابط إسرائيلي يعين بشكل ثابت في دولة عربية، خاصة دولة تقع بجوار إيران.

كما توقع الموقع العبري نقلا عن مسؤولين أن يأخذ هذا التعاون الاستثنائي بين إسرائيل ودول الخليج زخما جديدا في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “الجيش يدرس باستمرار فرص تعميق التعاون العسكري مع دول المنطقة، وقبل هذا، لم يتم الاتفاق على وضع ضابط في الجيش الإسرائيلي في دولة أخرى”.