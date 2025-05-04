صحيفة عبرية تفضح كذب نتنياهو بشأن سبب إلغاء زيارته إلى أذربيجان

فضحت صحيفة عبرية كذب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكشفت السبب الحقيقي لإلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى أذربيجان.

وبحسب ما أفاد موقع صحيفة “واللا”، فإن السبب وراء إلغاء زيارة نتنياهو إلى أذربيجان هو رفض تركيا عبور طائرته عبر أجوائها، وذلك على عكس الادعاء بأن التأجيل جاء بسبب التطورات الأخيرة بالمنطقة.

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو أذربيجان في الفترة من 7 إلى 11 ماي، للقاء الرئيس الأذري إلهام علييف، وانتشرت أنباء سماح تركيا باستخدام مجالها الجوي بناء على طلب باكو، الأمر الذي نفته الخارجية التركية.

وأعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن تركيا لن تفتح مجالها الجوي أمام طائرة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف: “إن الادعاء بأن تركيا فتحت مجالها الجوي لطائرة نتنياهو الذي روجته بعض حسابات التواصل الاجتماعي عار عن الصحة. لا يوجد أي دليل على فتح المجال الجوي التركي أمام زيارة نتنياهو إلى أذربيجان في 8 ماي”.

وتابع: “أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية نتيجة لسياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل تجاه غزة. تركيا مستمرة في دعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني”.