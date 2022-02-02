صحيفة عبرية: معركة بالاتحاد الإفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية اسرائيل

كشفت صحيفة عبرية عن نشوب ما وصفته بالمعركة داخل الاتحاد الإفريقي بين الداعمين والمعارضين لعضوية اسرائيل في الاتحاد.

وقالت صحيفة”جوريسلام بوست” في مقال لها حمل عنوان “بينيت ولبيد يدفعان الجهود الدبلوماسية لوقف طرد الاتحاد الأفريقي لإسرائيل” أن 21 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي احتجت على هذه الخطوة ، على الرغم من أن العديد منها عارض بشكل خاص تقديم حقائق على الأرض دون مناقشة.

وأضاف مقال الصحيفة العبرية أن الجزائر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وبوتسوانا من بين الدول التي عارضت عودة إسرائيل للانضمام إلى الاتحاد الأفريقي ، كما فعلت تقريبًا كل دولة ذات غالبية مسلمة في إفريقيا، باستثناء المغرب وتشاد، اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، والسودان.

كما عارضت جزر القمر، وضع إسرائيل كمراقب في الاتحاد الأفريقي.

كما قالت الصحيفة العبرية أن جنوب إفريقيا والجزائر تقودان الضغط من أجل التصويت على إزالة إسرائيل خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا الأربعاء بحضور رؤساء دول.

وذكرت الصحيفة أنه سيتعين على ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 54 أن يدعموا اقتراح إلغاء صفة المراقب لإسرائيل.