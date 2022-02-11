صحيفة عربية: الصدمات تتوالى على المغرب من هزائم كروية إلى لهيب الأسعار

نقلت صحيفة القدس العربي ما يحدث في المغرب من صدمات متتالية بداية بالهزائم الكروية وانتهاء عند هاجس لهيب أسعار المواد الاستهلاكية.

ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب المغربي الطاهر الطويل يتحدث فيه عن الصدمات المتتالية التي عاشها الشعب المغربي في وقت وجيز بداية بصدمة انهزام الفريق الوطني المغربي في الأطوار النهائية للكأس الإفريقية، وصدمة فقدان الطفل “ريان” وأضيفت لهما صدمة الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأثمان البنزين وغيرها.

وعلق الطويل بقوله “بيد أن حجم المشاعر الإنسانية الغامرة التي ارتبطت بمحاولات إنقاذ الطفل ريان غطّت على الخسارة الرياضية الكبرى، ومطالب محاسبة المسؤولين عن الأموال الباهظة التي تُصرف باستمرار على الفريق الوطني لكرة القدم دون نتائج تُذكر”.

وتابع الكاتب المغربي قائلا: “يتذكر الجميع أن رئيس الحكومة دافع عن هزيمة الفريق المغربي خلال مثول أمام البرلمان، قائلا “إذا كُنّا كمغاربة شعرنا بالحزن بسبب الهزيمة، فقد خلدنا للنوم بعد ذلك؛ لكن اللاعبين لم يناموا تلك الليلة، بل ظلّوا يبكون”!

وأوضح الكاتب في مقاله أن المغاربة لم يذرفوا الدموع لهزيمة الفريق، بل طالبوا بالمحاسبة على ضياع المال العام في مجال لا تتحقق فيه أية نتائج، عوض صرفه في مجالات أحوج ما تكون إليه كالتعليم والطب وغيرها.

وعن مأساة الطفل ريان قال الكاتب أن الحادث لفت الانتباه إلى ما تعانيه مناطق “المغرب العميق” منذ عقود عدّة من تقصير حكومي على مستوى البنيات التحتية والمشروعات التنموية؛ قائلا “ما أوسع المسافة بين الشعارات والواقع!”.

وتحدث الكاتب عن ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات أعلى لم تشهده البلاد من قبل؛ في ضربة قاضية لمستعملي السيارات والشاحنات والحافلات، أضيفت إلى الضربات المتوالية والمتمثلة في الزيادات التي جرت تحت مبرر الجائحة، والتي شملت المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء والتجهيزات المنزلية وغيرها.