صحيفة فرنسية: لهذا السبب لا ترغب الدول العربية في “عزل” بوتين

يدفع قلق الدول العربية بشأن إمدادات الأسلحة والحبوب التي تأتيها من الشريك الروسي، إلى عدم اتخاذ موقف سلبي ضدّ موسكو بخصوص تدخّلها العسكري في أوكرانيا. حسب ما خلصت إليه صحيفة “لوبينيون” الفرنسية في مقال تحليلي.

وقالت “لوبينيون” إنّ القادة الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تضمّ جميع الدول العربية. لا يرغبون في الإضرار بعلاقتهم مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين. ولا إثارة غضب الدول الغربية في الوقت نفسه.

وقد عقد مجلس جامعة الدول العربية يوم الإثنين، اجتماعا لدورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من مصر. أجمع ممثلو الدول العربية من خلاله على التزام الحياد بين طرفي النزاع في أوكرانيا. مؤكّدين في نفس الوقت، تأييدهم لجميع الجهود الرامية إلى “حلّ الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية”.

وتابع تقرير “لوبينيون”:”في الوقت الذي تدفع فيه القوى الغربية، كلّ دول العالم إلى تشديد الخناق على موسكو. لا ترغب الدول العربية في أن تدير ظهرها لروسيا، القوة العسكرية الثانية في العالم، فيما تنسحب فيه الولايات المتحدة من المنطقة”.

وجاء في التقرير أيضا أنّ أسبابا خاصّة بالنسبة لبعض الدول العربية على غرار سوريا والسودان ستدفعُها إلى عدم اتخاذ موقف “يُغضب” الروس. فيما يبدو موقف دول عربية أخرى مواتيا لإدانة الخطوة الروسية، وهو الحال بالنسبة للكويت ولبنان، حسب الصحيفة.