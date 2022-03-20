صحيفة: قراصنة اخترقوا هاتف زوجة رئيس الموساد الإسرائيلي

تعرّض هاتف زوجة رئيس الموساد، ديفيد برنياع، هذا الأسبوع، لهجوم سيبراني من قبل قراصنة أطلقوا على أنفسهم ” الأيادي المفتوحة”.

وقد نشر الحساب مجهول المصدر الذي ظهر على موقع “تلغرام” معلومات شخصية لرئيس الاستخبارات الإسرائيلية.

وكتب القراصنة في المقطع الذي ظهر بعدة ترجمات، منها العربية : “لدينا هدية صغيرة للموساد مع الحب لديفيد” وأظهر المقطع وثائق وصور شخصية لبرنياع، وصورة لمنزله.

وقالت المجموعة التي استهدفت الهاتف، إنها بدأت مراقبة برنياع منذ 2014 من خلال قاعدة بيانات مكتبة المدينة المحلية، ولم تكشف هذه المجموعة كيف استخدمت تلك المعلومات لجمع بيانات شخصية حول برنياع، حسب ما أذاعته قناة “بي بي سي”.

وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في تعليقها على هذه الحادثة، إن القراصنة لم يحصلوا على هذه المعلومات من خلال اختراق هاتف برنياع المؤمّن والمشفّر، بل عبر اختراق هاتف زوجته” القديم”وفق ما جاء في جريدة”هآرتس” الإسرائيلية.

وسارعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى اتهام إيران، معتبرة أن هذا الاختراق السيبراني جاء انتقاما لهجوم جوي استهدف إيران الشهر الماضي وتسبب في أضرار جسيمة لشبكة الطائرات بدون طيار غربي إيران، دٌمرت خلاله مئات الطائرات المسيرة في الغارة بحسب عدة تقديرات.

ولفتت “هآرتس” إلى أن العديد من المواقع الحكومية الإسرائيلية تعرضت، الاثنين الماضي، لهجوم الكتروني “انتقامي” حسب ما وصفه مسؤول دفاعي، يُعتبر الأكبر على الإطلاق ضد إسرائيل.