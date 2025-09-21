صحيفة قضائيّة لمخالفات المرور وأخرى للإدمان

تدخل حيز التنفيذ بصدور الأحكام التنظيمية لقانون الإجراءات الجزائية

تدوين جميع الجنح والأحكام الجزائية.. ونسخة ثانية عن بطاقات العقوبات

تعكف السلطات القضائية والأمنية على تحضير صحيفة خاصة بالمخالفات المرورية وأخرى بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات، مما يسمح بتدوين جميع المخالفات والجنح التي تم تسجيلها من طرف مصالح الأمن وكذا الأحكام الجزائية الصادرة عن مختلف الجهات القضائية.

وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ، بمجرد صدور الأحكام التنظيمية الخاصة بقانون الإجراءات الجزائية الجديد، والذي صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم 54 الحامل لرقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025، حيث نص في مواده “783 وما يليها” على انشاء صحيفة خاصة بالمخالفات المرورية وأخرى بالإدمان.

وفي تفاصيل بحوزة “الشروق”، فإن المواد التنظيمية الخاصة بصحيفة الجرائم المتعلقة بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ستنص على ضرورة تحرير نسخة ثانية عن البطاقات التي تنشأ عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية بالنسبة لهذين النوعين من الإجرام، ونفس الشيء بالنسبة لمراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، حيث تم اقتراح تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور، تكون عبر تحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أو التعديل.

وحسب المصادر ذاتها، فإن صحيفة السوابق العدلية للمخالفات المرورية توضح كيفية تسجيل كل المخالفات المرورية في شهادة السوابق القضائية والتي لا يمحوها رد الاعتبار ويتم تسليمها إلى كل من المعني بالأمر، وهم على التوالي “القضاة، نائب وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية”، حيث تم انشاؤها بغرض التقليل من حوادث المرور.

وبخصوص صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات، فهي متعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الشخص نفسه، والتي لم يمحها رد الاعتبار، فيما سيتعرض الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية إلى عقوبات مشددة في حالة “العود”.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة النقل، بالتنسيق مع 3 دوائر وزارية، على إعداد بطاقية وطنية للمخالفات الخاصة بالسائقين المتسببين في حوادث المرور وهم سكارى أو في حالة إدمان على المخدرات، تحضيرا لصحيفة السوابق العدلية الخاصة بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات.

وكشفت مصادر “الشروق” أن جميع الأشخاص الذين تسببوا في حوادث مرور سواء بسيطة أو خطيرة، وتم إخضاعهم للمعاينة ليتبين أنهم في حالة سكر أو إدمان تناول مخدر، سيتم إدخالهم مباشرة في البطاقية الوطنية للمخالفات المتعلقة بالإدمان على الخمور أو المخدرات، وهذا تحضيرا لإعداد صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالإدمان على المواد الكحولية والمخدرات التي تضمنها القانون الجديد للإجراءات الجزائية المعدل والمتمم للأمر رقم 155 المؤرخ في 8 جويلية 1966، أين يتم تدوين جميع الأحكام التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بهذه الفئة تطبيقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالوقاية من الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات ومكافحتها.