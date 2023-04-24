صحيفة كتالونية تكشف سبب زيارة ميسي إلى برشلونة
كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن السبب الحقيقي للزيارة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة.
وحسب الصحيفة فإن ميسي أو ممثليه لن يلتقوا بمسؤولي برشلونة خلال هذه الرحلة التي قالت أنها عائلية وبهدف قضاء عدة أيام في منزل النجم الأرجنتيني الذي ما زال يملكه في مدينة برشلونة.
🚨 La llegada de Leo Messi a Barcelona este sábado volvió a encender todas las alarmas
🤕 Según ha podido saber SPORT, ni el jugador ni el Barça tienen previsto un acercamiento en estos días
🖇️https://t.co/thigGRzs6G pic.twitter.com/TJdZL3lqRy
— Diario SPORT (@sport) April 23, 2023
ولم تكن هذه أول مرة يزور فيها ميسي منزله ببرشلونة بعد تعاقده مع باريس، بل استمر في الذهاب إليه في العطلات كلما أتيحت له الفرصة لذلك.
وزار ميسي وعائلته مدينة برشلونة يوم السبت ليُفتح الباب أمام تكهنات عودته للنادي الذي رحل عنه في صيف 2021 .
🇪🇸 Selon Sport, aucune rencontre n’est prévue entre Lionel Messi et le Barça dans les prochains jours. L’attaquant argentin est actuellement à Barcelone, où il profite du temps de repos accordé par le PSG à ses joueurs.https://t.co/uoBmU2StIZ
— RMC Sport (@RMCsport) April 23, 2023
وكان الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو المقرب من إدارة نادي برشلونة، قد أكد عبر حسابه في موقع “تويتر” إن “ميسي وصل السبت إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة برفقة عائلته وبيبي كوستا ومساعديه، ما زاد من التكهنات بشأن إمكانية عودته إلى النادي الكتالوني.