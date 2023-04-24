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رياضة

صحيفة كتالونية تكشف سبب زيارة ميسي إلى برشلونة

عمر سلامي
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صحيفة كتالونية تكشف سبب زيارة ميسي إلى برشلونة
ح.م
ليونيل ميسي

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن السبب الحقيقي للزيارة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة.
وحسب الصحيفة فإن ميسي أو ممثليه لن يلتقوا بمسؤولي برشلونة خلال هذه الرحلة التي قالت أنها عائلية وبهدف قضاء عدة أيام في منزل النجم الأرجنتيني الذي ما زال يملكه في مدينة برشلونة.

ولم تكن هذه أول مرة يزور فيها ميسي منزله ببرشلونة بعد تعاقده مع باريس، بل استمر في الذهاب إليه في العطلات كلما أتيحت له الفرصة لذلك.
وزار ميسي وعائلته مدينة برشلونة يوم السبت ليُفتح الباب أمام تكهنات عودته للنادي الذي رحل عنه في صيف 2021 .

وكان الإعلامي الإسباني جيرارد روميرو المقرب من إدارة نادي برشلونة، قد أكد عبر حسابه في موقع “تويتر” إن “ميسي وصل السبت إلى برشلونة ومعه 15 حقيبة برفقة عائلته وبيبي كوستا ومساعديه، ما زاد من التكهنات بشأن إمكانية عودته إلى النادي الكتالوني.

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