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رياضة

صحيفة ليكيب: حارس مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي

الشروق أونلاين
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صحيفة ليكيب: حارس مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي
ح.م
فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

كشفت صحيفة ليكبيب الفرنسية أن حارس منتخب مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع عقب نهاية مباراة الفريقين.

وأرجع صحفي ليكيب الفرنسية ايرفي بينو المتواجد في الكاميرون، سبب الشجار الذي حدث بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي بعد نهاية المباراة إلى تعرض رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع للصفع على يد الحارس الرابع للمنتخب المصري.

كما أوضحت أن لاعبي المنتخبين اشتبكوا في غرفة تغيير الملابس، بسبب صفعة وجهها الحارس المصري الرابع محمود أحمد إلى فوزي لقجع.

 وفقًا لإيرفي بينو، ربما لم يكن حارس المرمى المصري يعرف  من هو الشخص الذي صفعه.

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التعليقات
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  • رياضي

    على لقجع ان يراجع مواقفه السابقة واسلوبه في التعامل مع رؤساء الاتحاديات في بعض الدول الافريقية والرشاوى التي قدمها لهم للحصول على مناصب في الاتحاد الافريقي والدولي وكذا الحصول على موافقة للعب تصفيات المونديال في المغرب بحجة عدم صلاحية ملاعب خصومه ...ليعرف ان صفعة الحارس المصري عقوبة سماوية وهي بداية النهاية لهذا الرجل

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