صحيفة ليكيب: حارس مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي
كشفت صحيفة ليكبيب الفرنسية أن حارس منتخب مصر صفع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع عقب نهاية مباراة الفريقين.
وأرجع صحفي ليكيب الفرنسية ايرفي بينو المتواجد في الكاميرون، سبب الشجار الذي حدث بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي بعد نهاية المباراة إلى تعرض رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع للصفع على يد الحارس الرابع للمنتخب المصري.
Tout a commencé avec une baffe du 4e gardien sur Lekjaa, président de la fédération : il ne le connaissait pas, voulait défendre son entraîneur adjoint. Et ensuite le chaos… https://t.co/KIc8uaY2YP
— Herve Penot (@hpenot_lequipe) January 30, 2022
كما أوضحت أن لاعبي المنتخبين اشتبكوا في غرفة تغيير الملابس، بسبب صفعة وجهها الحارس المصري الرابع محمود أحمد إلى فوزي لقجع.
وفقًا لإيرفي بينو، ربما لم يكن حارس المرمى المصري يعرف من هو الشخص الذي صفعه.
VIDÉO : Une bagarre a éclaté dans le couloir des vestiaires entre les joueurs des deux équipes après #EGYMAR. Un match tendu jusqu’au bout… #CAN2021 pic.twitter.com/jRuiKgUz4E
— Patrick Juillard (@PatrickJuillard) January 30, 2022