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رياضة

صحيفة ماركا: رونالدو سيلعب مع النصر السعودي ابتداء من جانفي

عمر سلامي
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صحيفة ماركا: رونالدو سيلعب مع النصر السعودي ابتداء من جانفي
ح.م
كريستيانو رونالدو

أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن إتمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتفاقه مع النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه بداية من جانفي 2023.

وقالت الصحيفة الإسبانية، عبر صفحتها الرسمية، على “تويتر” “سيلعب كريستيانو رونالدو مع النصر ابتداء من الفاتح جانفي، والعقد الذي يجمع اللاعب البرتغالي مع الفريق السعودى موسمين ونصف”.

وأضافت الصحيفة، أن راتب رونالدو سيكون 200 مليون يورو في الموسم، وسيجعله أعلى رياضي راتبا في العالم”.

وأنهى رونالدو علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليضرع في التفاوض مع النصر السعودي، الذي كان أكثر رغبة في ضمه.

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