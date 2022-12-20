صحيفة ماركا.. رونالدو في دبي قبل الانتقال إلى السعودية لحسم الصفقة

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تنقل إلى دبي، على أن يتوجه بعدها إلى السعودية في الأيام القليلة المقبلة، لحسم صفقة انتقاله إلى النصر السعودي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن كريستيانو منتظر في الرياض، من قبل مسؤولي “النصر”، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل التوقيع على ما تمت مناقشته، خلال المفاوضات.

وتابعت “ماركا”: “رونالدو سيصبح لاعبا في النصر السعودي، حتى جوان 2025، والمفاوضات بدأت عند وداعه لمانشستر يونايتد”.

وذكرت “ماركا” بالعرض المقدم من طرف النصر السعودي لكريستيانو رونالدو، وهو عقد يمتد لمدة موسمين ونصف بقيمة 200 مليون يورو بين الراتب واتفاقيات الإعلان.

وكان كريستيانو رونالدو قد نفى في وقت سابق من الشهر الجاري توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي، وقال أن خبر انتقاله إلى “النصر” ، “غير صحيح”.