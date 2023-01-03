صحيفة مغربية: اجتماع للمحفل الماسوني بمراكش

كشفت صحيفة مغربية عن اجتماع للمحفل الماسوني بمراكش، والذي ينظمه اتحاد المحافل الكبرى المتحدة في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط.

وبحسب صحيفة “العمق المغربي” فقد احتضنت مدينة مراكش الاجتماع السنوي للماسونية، في نسخته الـ21.

وحضر الاجتماع الذي تم تنظيمه لأول مرة بالمغرب، 100 مشارك من عدة دول عبر العالم، خلال الفترة الممتدة بين 11 و13 نوفمبر الماضي.

وقالت الصحيفة المغربية إنه في ظل الغياب التام للتغطية الإعلامية، وعدم دعوة أي وسائل خاصة أو رسمية لم يسلط الضوء عليه.

وأضافت أنه لم يتم وضع تفاصيل الاجتماع أو برامج أشغاله على الموقع الرسمي للاتحاد، كما لم تسبقه أي دعاية من قبل.

وقال “المحفل الكبير الوطني بالمغرب”، عبر صفحته على إنستغرام، إن احتضان المغرب لهذا الحدث يساهم في تعزيز حضور وتأثير الماسونية المغربية على المستوى الدولي.

كما نشر عبر موقعه على الإنترنت صورا لمجموعة من المشاركين، دون إظهار وجوههم.

وكشفت الصحيفة أن ‘المحفل بالمغرب، ينشط بـ6 مدن هي: “مراكش، الرباط، الدار البيضاء، الداخلة، وطنجة”.

يذكر أن الماسونية حركة سرية عالمية؛ عرفت بغموض النشأة والأهداف واسعة الانتشار والنفوذ.

وبينما يرى كثيرون أنها يهودية أو ذات ارتباط وثيق بالصهيونية العالمية وتهدف للسيطرة على العالم بالتدريج والسعي لإعادة بناء ما تعتقد أنه ”هيكل سليمان“؛ ينفي زعماؤها ذلك “ويؤكدون أنها ”جمعية خيرية تسعى لتآخي البشرية ورفاهيته.