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صحيفة واشنطن بوست تتحدث عن قوات أمريكية في حرب غزة

عادل.ف
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صحيفة واشنطن بوست تتحدث عن قوات أمريكية في حرب غزة

 كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن مقتل 23 جنديا أمريكيا مشاركا في العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي بلغ يومه 150.

وتحدّثت الصحيفة في تقرير جديد لها، عن مشاركة آلاف الأمريكيين في صفوف الجيش الصهيوني المحتل لقطاع غزة، مفيدة بأن عدد القتلى الامريكيين يمثل 10 من المائة من اجمال قتلى الجيش الاسرائيلي، وفق الأرقام التي يقدمها جيش الاحتلال.

وقالت الصحيفة ذائعة الصيت في الولايات المتحد الأمريكية، “هناك 23 ألف مواطن أمريكي في صفوف القوات الإسرائيلية، حيث التحق بعضهم بالجيش بعد اعلانه شن حرب بريا على قطاع غزة”.

   صديق الطيار الأمريكي يتحدّث عن مشاركة الجيش الأمريكي في قتال حماس داخل الأنفاق

 نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تصريحا خطيرا عن صديق الطيار الأمريكي آرون بوشنل، الذي أحرق نفسه احتجاجا عن العدواني الصهيوني على الفلسطينيين في غزة.

وفي اتصالٍ للطيار آرون بوشنل، بصديقه ليلة السبت الماضي، قال فيه لقد حصلت على تصريح سري للغاية” لبيانات الاستخبارات العسكرية في الولايات المتحدة.

وقد قال صديق آرون، الذي تأكدت صحيفة Washington Post من علاقاته ببوشنل، لقد “أخبرني يوم السبت أن لدينا قوات في تلك الأنفاق، وأن جنوداً أمريكيين يشاركون في عمليات القتل”، وأضاف: “وظيفته الفعلية تنطوي على التعامل مع البيانات الاستخباراتية، بعض ما كان يتعامل معه كان له علاقة بالصراع الإسرائيلي في غزة”.

تابع الصديق قائلاً: “أحد الأشياء التي أخبرني بها هو أن ما مرَّ على مكتبه هو أن الجيش الأمريكي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين”، في إشارة إلى حرب إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة. وقال: “أخبرني أن لدينا قوات على الأرض، وأنها تقتل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين”.

وقال صديق الطيار الأمريكي الذي أشعل النار في نفسه، “هو لا يدعم حماس بأي شكل من الأشكال”.

عن محادثتهما أضاف: “لقد حصل على تصريحٍ أمني منذ أربع سنوات، وهذه على حد علمي هي المرة الوحيدة التي خرق فيها البروتوكول وأفشى معلوماتٍ لا ينبغي أن يفصح عنها”.

ووفق حسابه على فيسبوك، فإن بوشنل يتابع صفحة مجتمع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” التي تأسست في جامعة ولاية كينت.

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