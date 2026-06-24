صدارة إفريقية وعربية.. 46 جامعة جزائرية في تصنيف التايمز 2026

سجلت الجزائر حضورا قويا في تصنيف التايمز العالمي لتأثير الاستدامة (Times Higher Education Sustainability Impact Ratings) لسنة 2026، بعدما تصدرت المرتبة الأولى على المستوى الإفريقي والعربي.

وحسب نتائج التصنيف، فقد تمكنت 46 مؤسسة جامعية جزائرية من دخول القائمة العالمية التي ضمت 1603 مؤسسة تعليمية، وهو ما يعكس تطور أداء الجامعة الجزائرية وتعزيز مكانتها في مؤشرات الاستدامة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعلى المستوى الوطني، جاءت جامعة الوادي في الصدارة، بعد أن حققت تموقعا ضمن أفضل 300 جامعة عالميا، في إنجاز يعزز حضورها الدولي.

كما واصلت جامعتا المسيلة وأم البواقي تسجيل نتائج معتبرة بوضعهما في الفئة ما بين (401–600) عالميا، فيما جاءت جامعة خنشلة ضمن الفئة (601–800)، بينما حلت جامعة الأغواط في مرتبة تتراوح بين (801–1000) عالميا.

كما أظهرت النتائج تفوقا نوعيا لبعض المؤسسات الجزائرية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، حيث احتلت جامعة الوادي المرتبة 34 عالمياً في هدف القضاء على الفقر، في حين سجلت جامعة أم البواقي المرتبة 88 عالمياً في هدف الحياة في البر، وهو ما يعكس تنوع مجالات التميز داخل الجامعة الجزائرية.

ويؤكد هذا التقدم المتواصل على الجهود المبذولة في قطاع التعليم العالي لتعزيز جودة البحث العلمي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في تحسين تصنيفها وزيادة حضورها في المحافل الأكاديمية الدولية.

ويعد تصنيف التايمز لتأثير الاستدامة، الذي انطلق سنة 2019، من أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس مدى التزام الجامعات بأهداف التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من المؤشرات التي تشمل البحث العلمي، التعليم، الإشراف، والتأثير المجتمعي.