صدارة الترتيب بِثلاثة رؤوس

باتت صدارة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم سهرة السبت، مُشكّلة من ثلاثة أندية.

جاء ذلك بعد إجراء أربع مقابلات أُخرى من عمر الجولة الثانية.

وجلبت شبيبة الساورة نقطة ثمينة من وهران لمّا واجهت المولودية المحلّية، في مباراة خاضها “الحمراوة” لِأوّل مرّة بِملعب “ميلود هدفي”.

وهكذا التحقت شبيبة الساورة بِجمعية الشلف وشبيبة القبائل في ريادة الترتيب، بينما فاز بطل النّسخ الأربع الماضية شباب بلوزداد بِشقّ الأنفس وفي الوقت بدل الضّائع (د90+4) على الزّائر نجم مقرة. في حين انتصر اتحاد بسكرة بِميدانه و بِنوع من الأريحية على الجار اتحاد سوف، والأمر ذاته إلى حدّ ما لِوفاق سطيف على الضّيف فريق مولودية البيّض، مع تنظيم اللّقاء الأخير بِمُدرّجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على “النّسر الأسود”.

ويُعدّ نجم مقرة الفريق الوحيد الذي لعب مُقابلتَين، دون أن يحصد ولو نقطة واحدة. أمّا اتحاد العاصمة، فهو النادي الوحيد الذي لم يستهلّ المشوار بعد، وذلك بِسبب انشغاله بِمنافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وبقيت مباراة واحدة بين اتحاد العاصمة والزّائر اتحاد خنشلة، تُجرى في تاريخ لاحق.

النتائج الفنية:

م. وهران 1 – ش.الساورة 1

ش.بلوزداد 1 – ن.مقرة 0

ا.بسكرة 3 – ا.سوف 1

و.سطيف 2 – م.البيّض 1

جدول الترتيب:

1- ج.الشلف 4ن

2- ش.الساورة 4ن

3- ش.القبائل 4ن

4- م.الجزائر 3ن

5- ا.بسكرة 3ن

6- ش.بلوزداد 3ن (ناقص مقابلة)

7- ا.خنشلة 3ن (ناقص مقابلة)

8- و.سطيف 3ن

9- ش.قسنطينة 3ن

10- م.البيّض 3ن

11- ن.البارادو 1ن (ناقص مقابلة)

12- م.وهران 1ن

13- ن.بن عكنون 1ن

14- ا.العاصمة 0ن (ناقص مقابلتَين)

15- ا.سوف 0ن (ناقص مقابلة)

16- ن.مقرة 0ن