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رياضة

صدارة فوج الجزائر صارت بِأربعة رؤوس

علي بهلولي
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صدارة فوج الجزائر صارت بِأربعة رؤوس
ح.م

احتفظ المنتخب الوطني الجزائري مساء الجمعة بصدارة الترتيب، في اختتام فعّاليات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. لكن رفقة ثلاثة فرق أُخرى.

وخسر “الخضر” داخل القواعد بِنتيجة (1-2) أمام غينيا كوناكري، سهرة الخميس. في حين فازت الموزمبيق بِميدانها (2-1) على الصومال، وانتصرت أوغندا بـ (1-0) على الزائر البوتسواني، في مواجهتَين لُعبتا بعد ظهيرة ومساء الجمعة.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- الجزائر (فارق الأهداف +3)

2- غينا كوناكري (+1)

3- أوغندا (+1)

4- الموزمبيق (لا شيء)

5- بوتسوانا (-1)

6- الصومال (-4)

وفي الجولة الرابعة المُبرمجة الإثنين المقبل، يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع المُضيّف الأوغندي، وتستقبل غينيا كوناكري (بِبلاد مراكش) الفريق الموزمبيقي، وتُواجه الصومال (بِالموزمبيق) الزّائر البوتسواني. مع التذكير بِأن فريقَي غينيا كوناكري والصومال لا يملكان ملاعب مُؤهّلة من قبل “الفيفا”.

وبعد عشر جولات، يتأهّل رائد الفوج لِنهائيات كأس العالم 2026، ويُمكن للوصيف أن يلحق به، إذا فاز لاحقا بِأربع مقابلات متتالية مع منافسيَين إفريقيَين، ثم منتخبَين من قارتَين أُخريَين.

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