“صداع” في رأس اتحاد الكرة الكاميروني عشية مواجهة الجزائر

طالب المدرب البرتغالي أنطونيو كونسيساو اتحاد الكاميرون لِكرة القدم، بِمنحه مستحقات مالية عالقة قيمتها 1.5 مليون أورو.

ونشرت الصحافة الكاميرونية، الأربعاء، نصّ الرّسالة التي سلّمها أنطونيو كونسيساو إلى اتحاد الكرة المحلّي.

وكان اتحاد الكرة الكاميروني قد أقدم على إقالة المدرب البرتغالي كونسيساو، بعد إسدال ستار كأس أمم إفريقيا داخل القواعد في مطلع شهر فيفري الماضي. بِسبب عدم تحقيق الهدف المُسطّر، المُرادف لِإحراز اللّقب القارّي.

واستهلّ التقني البرتغالي أنطونيو كونسيساو (60 سنة) تدريب منتخب الكاميرون في خريف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته عام 2023.

وطالب وزير الرياضة الكاميروني نرسيس موال كومبي بعد نهاية “الكان”، بِترك كونسيساو يُواصل عمله على رأس العارضة الفنية لِمنتخب “الأسود الجموحة”. لكن المسؤول الجديد لِاتحاد الكرة المحلّي صامويل إيتو أصرّ على تنحية المدرب البرتغالي، وجَلْبِ زميله السابق ريغوبيرت سونغ، امتصاصا لِسخط الجماهير بعد إهدار فرصة إحراز الكأس الإفريقية داخل القواعد.

وتأتي هذه “الرّسالة- الصّداع” عشية مواجهة الكاميرون للمنتخب الوطني الجزائري، مرّتَين بِرسم الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم.