صدام قوي بين ميسي ورونالدو في ثمن نهائي أبطال رابطة أوروبا

وضعت قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، التي أجريت الاثنين في مدينة نيون السويسرية، النجمين العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في صدام ناري.

وأسفرت القرعة عن مواجهة واعدة بين باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لتكون الجماهير على موعد مع تجدد الندية بين النجمين ميسي وكريستيانو على أرضية الميدان.

وحملت القرعة مواجهات سهلة لعديد الأندية، على غرار ريال مدريد الذي يواجه بنفيكا، فيما يواجه ليفربول، نادي ريد بول سالزبورغ.

ويواجه تشيلسي حامل لقب النسخة الماضية نادي ليل، كما يواجه مانشستر سيتي وصيف النسخة الماضية، فياريال، فيما يصطدم أتلتيكو مدريد ببايرن ميونخ.

ويلعب إنتر ميلان أمام أجاكس الهولندي، ويلتقي جوفنتوس بالنادي البرتغالي سبورتينغ ليشبونة.

قرعة الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي ـ فياريال

ليفربول ـ ريد بول سالزبورغ

أجاكس ـ إنتر ميلان

ريال مدريد ـ بنفيكا

بايرن ميونيخ ـ أتلتيكو مدريد

مانشستر يونايتد ـ باريس سان جيرمان

ليل ـ تشيلسي

جوفنتوس ـ سبورتينغ لشبونة