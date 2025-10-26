“صدر عام 1961”.. ما قصة الكتاب الذي توقع سيناريو سرقة اللوفر؟

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا صورة لصفحة من كتاب صدر في عام 1961، تتحدث عن عملية سرقة بأحد الأماكن العامة، كما لو كان توقعا لسيناريو السطو على متحف اللوفر.

نقلت وسائل إعلام فرنسية، بينها فرانس 24، عن الرواية اقتباسًا يقول إنّه “يكفي وضع سلم على الحائط، الصعود إلى الطابق الأول، كسر البلاط، قطع عشرة أمتار، وكسر واجهة المحل بمطرقة للوصول إلى المسروقات”. مع تأكيد شخصية في السرد بأن “الأمر سيكون سهلا”.

وشبّه بعض المستخدمين هذا الوصف الذي ورد في رواية الكاتب جورج شوليه، والتي كشفها وشاركها أحد المستخدمين على تطبيق إكس، بطريقة السارقين الذين استهدفوا ما يُعرف في فرنسا بـ«جواهر التاج»، واعتبروا المشهد في الرواية أقرب إلى وصفة للسطو.

والأحد 19 أكتوبر، أعلن متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، غلق أبوابه أمام الزوار بعد وقوع حادث سرقة داخل أروقته، في وضح النهار.

ووفقا للتحقيقات، فقد تمكن اللصوص، وهم ملثمون بالكامل، من الوصول إلى المتحف الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدا لنقل البضائع للوصول مباشرة إلى الغرفة المستهدفة في معرض أبولو.

وأصدرت وزارة الثقافة الفرنسية قائمة بقطع المجوهرات المسروقة، وهي تشمل قطعًا نادرة من مجوهرات العائلة الملكية والإمبراطورية الفرنسية:

– تاج من طقم الملكة ماري أميلي والملكة هورتنس.

– عقد من طقم الياقوت للملكة ماري أميلي والملكة هورتنس.

– قرطان من طقم الياقوت للملكة ماري أميلي والملكة هورتنس.

– عقد من الزمرد من طقم الإمبراطورة ماري لويز.

– زوج من أقراط الزمرد من طقم الإمبراطورة ماري لويز.

– بروش على شكل حافظة ذخائر مقدسة.

– تاج الإمبراطورة أوجيني (تم العثور عليه).

– بروش كبير على شكل فيونكة من أزياء الإمبراطورة أوجيني.