-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بسبب قرار المحكمة الرياضية

صدمة جديدة داخل الإسماعيلي المصري بسبب بن خماسة

ع. ع
  • 184
  • 0
صدمة جديدة داخل الإسماعيلي المصري بسبب بن خماسة

تلقت اللجنة الثلاثية التي تدير النادي الإسماعيلي صدمة جديدة عقب تسلمها حكما من محكمة التحكيم الرياضية والذي يفيد بمنح الجزائري محمد بن خماسة لاعب الدراويش السابق، مبلغ قيمته مليون و800 ألف دولار، مثلما أكدته “الشروق” في عدد أمس. وذلك بناء على الشكوى التي تقدم بها محمد بن خماسة، بعد رحيله عن الإسماعيلي لعدم استلامه المستحقات المالية.

وتفاجأت اللجنة الثلاثية، بمكاتبة رسمية من الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بإلزام الإسماعيلي بسداد مبلغ مليون و800 ألف دولار لبن خماسة. وردت اللجنة الثلاثية التي تدير الإسماعيلي على الجبلاية، حيث طالبت بحيثيات الحكم لمعرفة أسباب الغرامة تمهيدا للطعن عليها. يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع محمد بن خماسة، أثناء وجود المجلس السابق للإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى. وكانت “المحكمة الرياضية” قد حكمت في وقت سابق لصالح البوليفي كارميلو، مهاجم الإسماعيلي السابق، بالحصول على 535 ألف دولار.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر في الألعاب العربية

الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر في الألعاب العربية

باقلاب يخلف زرواطي في شبيبة الساورة

باقلاب يخلف زرواطي في شبيبة الساورة

خنوسي ثالث صفقات شبيبة الساورة في الميركاتو الجاري

خنوسي ثالث صفقات شبيبة الساورة في الميركاتو الجاري

هؤلاء هم المرشحون لخلافة الرئيس جهيد زفيزف في رئاسة الفاف

هؤلاء هم المرشحون لخلافة الرئيس جهيد زفيزف في رئاسة الفاف

بطولة العرب للأندية.. مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الثانية

بطولة العرب للأندية.. مواجهات مثيرة في افتتاح الجولة الثانية

محرز شخصية مهمة في النجاح الذي حققناه في آخر خمس سنوات

محرز شخصية مهمة في النجاح الذي حققناه في آخر خمس سنوات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد