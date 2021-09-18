صدمة جديدة لأمين غويري في فرنسا بسبب “الديكة”

مدربه في نيس قال إنه غير جاهز للعب في كتيبة ديشان

صدم المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، كريستوف غالتييه، نجم فريقه اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية، أمين غويري، عندما أكد بأنه غير جاهز للعب مع منتخب فرنسا لأنه لا يمكنه مجاراة نجوم خط هجوم الديكة الحاليين، في صورة كريم بن زيمة وكيليان مبابي وأونتوني مارسيال وأوليفيه جيرو، مشيرا إلى أنه بحاجة لعمل كبير وتطوير قدراته الفنية والتكتيكية للتطلع إلى مكانة مع المنتخب الفرنسي.

وكان غويري صدم الجزائريين في الفترة الماضية بتفضيله اللعب لمنتخب فرنسا بدل الجزائر، بعد أن كان منح موافقته في وقت سابق لحمل قميص منتخب الجزائر بعد تواصل مسؤولين من الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبتوصية من جمال بلماضي، ما جعله يتعرض لانتقادات جماهيرية واسعة، خاصة بعد أن صرح بأن حلمه هو اللعب للمنتخب الفرنسي، وقال مدرب نادي نيس في تصريحات نقلها موقع “أر أم سي سبورت” بخصوص إمكانية تواجد أمين غويري ضمن المنتخب الفرنسي: “أرى بأنه لا يزال بعيدًا عن هذا المستوى..عندما أرى منتخب فرنسا يلعب ومن هم اللاعبون في منصبه (بن زيمة ومبابي ومارسيال، وحتى جيرو، الذي لم يتم استدعاؤه في المعسكر الأخير)..يزال أمامه طريق طويل ليقطعه”، وتابع: “صحيح أن لديه الطموح وهو يملك شخصية قوية، لكن عندما نتحدث عن منتخب فرنسا فهناك الكثير من المنافسة”، وشدد: “لا يزال بعيدا عن المنتخب الفرنسي وسيحتاج إلى عدة مواسم كاملة مع المباريات الأوروبية من أجل اكتساب الخبرة والتنافسية اللازمتين”، وستمثل هذه التصريحات القوية لغالتييه صدمة لغويري (21 سنة)، الذي كان يتطلع للعب مع منتخب فرنسا في القريب العاجل.

إلى ذلك، تواجد غويري الملقب ببن زيمة الجديد، لتشابه طريقة لعبهما وتخرجهما من أكاديمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في وقت سابق ضمن القائمة المختصرة لبلماضي من أجل تدعيم “الخضر”، وسبق له وأن كان له حديث مع هذا الأخير، الذي أقنعه بمشروع المنتخب الجزائري، كما كان قدم مؤشرات في بداية العام الجاري عن حسم مستقبله الدولي باختيار اللعب لمنتخب بلده الأصلي، عندما قام بحذف علم فرنسا من حسابه على موقع “أنستغرام”، كما حذف عبارة لاعب دولي فرنسي، وهو الذي يصنف في خانة أكبر المواهب الكروية الفرنسية، لكنه تراجع عن ذلك عندما أدلى بتصريحات لصحيفة “دوفيني ليبر” الفرنسية شهر جويلية الماضي، أكد فيها بأنه يريد اللعب مع المنتخب فرنسا.

يجدر الذكر أن غويري يلعب في نادي نيس الفرنسي غلى جانب أربعة لاعبين دوليين جزائريين، ثلاثة في المنتخب الأول وهم آندي ديلور ويوسف عطال وهشام بوداوي وواحد في منتخب الشباب، الحارس الثالث في نيس، تيدي بولهندي.