صدمة في العراق.. اكتشاف مواد مخدرة بحلوى للأطفال  

كشفت دائرة الطب العدلي العراقية عن وجود مواد مخدرة وحشيش في حلوى للأطفال فيما وصفتها بـ”السابقة الأولى في البلاد”.

وقالت دائرة الطب العدلي العراقية في بيان لها إنها استملت مضبوطات من المواد المخدرة الجديدة والمهلوسة داخل حلوى الجيلاتين وبعض السجائر الإلكترونية.

وأكد البيان أن هذه المواد المخدرة تم استلامها من الجهات التحقيقية وبأشكال مختلفة ومتنوعة، ومنها برسمة الدب وحيوانات وأشكال مختلفة.

وحذر البيان من خطر انتشار هذه المواد في المحال التجارية مع غياب الرقابة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الجميع للحد من انتشار المخدرات وتعاطيها، خاصة بين فئتي الأطفال والشباب، مرجحا أنه “قد يكون أسلوبا حديثا لتهريب المخدرات، مما يعد مؤشرا خطيرا”.