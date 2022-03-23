 صدمة في ملاعب التنس.. آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا تعتزل في عمر الـ 25

فاجأت المتربعة على عرش التصنيف العالمي للاعبات التنس الأسترالية آشلي بارتي، جمهورها بوضع حد لمسيرتها الرياضية وهي في سن 25 عاما.

وبعد أسابيع قليلة من تتويجها التاريخي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، صدمت الأسترالية آشلي بارتي عالم كرة التنس، الأربعاء بعدما قررت المصنفة أولى عالميا أن تضع حدا لمسيرتها في الملاعب عن سن 25 عاما فقط.

وقالت بارتي في مقطع فيديو على انستغرام “اليوم صعب ومليء بالمشاعر بالنسبة لي إذ أعلن اعتزال كرة المضرب”.

وتابعت: “أنا سعيدة جدا ومستعدة جدا وأنا أعرف في الوقت الحالي في قلبي كشخص، أنها الخطوة الصحيحة. أنا ممتنة جدا لكل شيء قدمته لي كرة المضرب. لقد منحتني كل شيء حلمت به وأكثر. لكني أعلم أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للابتعاد ومطاردة أحلام أخرى وأن أضع المضرب جانبا”.

وأشارت آشلي إلى أنها استنزفت طاقتها تماما وقالت “أعرف أني على الصعيد الجسدي لم يعد لدي أي شيء أعطيه، وهذا (الشيء) بالنسبة لي هو النجاح”.

وتتربع الأسترالية على عرش تصنيف رابطة المحترفات “دبليو تي أيه” منذ أكثر من عامين، وهي تعتزل وفي جعبتها ثلاثة ألقاب كبرى في رولان غاروس الفرنسية عام 2019 وويمبلدون الإنكليزية عام 2021 وأستراليا المفتوحة في بداية العام الحالي حين باتت أول أسترالية تفوز ببطولة بلادها منذ 44 عاما، وتحديدا منذ كريس أونيل عام 1978.

ووجهت رابطة المحترفات “دبليو تي أيه” على تويتر رسالة إلى بارتي بعد قرارها الصادم، قالت فيه “شكرا لكونك سفيرة رائعة لهذه الرياضة وللنساء في جميع أنحاء العالم. سنفتقدك كثيرا آش”.

وينظر إلى بارتي على نطاق واسع على أنها إحدى أكثر اللاعبات المحبوبات في ملاعب كرة المضرب.

بدأت بارتي مشوارها في ملاعب الكرة الصفراء عندما كانت طفلة في بريزبين، عاصمة ولاية كوينزلاند، وتوجت بلقب ويمبلدون للناشئات في 2011 حين كانت في الخامسة عشرة من عمرها.

وبعد تتويجها العام الماضي بلقب ويمبلدون، حققت بارتي الإنجاز في بداية العام الحالي بفوزها ببطولة بلادها بعد تغلبها في النهائي على الأمريكية دانييل كولينز.