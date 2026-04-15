صدمة كبيرة وتوبيخ علني.. ماذا جرى بين ترامب وميلوني؟

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صدمته من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أقرب حلفائه الأوروبيين، التي راح يوبخها علنا بسبب مواقفها الأخيرة، بشأن الحرب على إيران ودفاعها عن بابا الفاتيكان.

وقال ترامب لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، يوم الثلاثاء، إن “ميلوني تفتقر إلى الشجاعة وخذلت واشنطن”، مضيفا أنها “تختلف تماما ​عما كان يعتقد”، كما انتقدها لرفض المساعدة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، الذي ​أغلقته إيران.

ونقلت الصحيفة عنه، في المقال المنشور باللغة الإيطالية، قوله: “أنا مصدوم منها. ⁠كنت أعتقد أنها تتحلى بالشجاعة. كنت مخطئا”.

وكانت ميلوني من أشد المؤيدين لترامب، لكنها نأت بنفسها ‌عنه بعد بدء الحرب على إيران في فيفري، ونددت يوم الاثنين صراحة بانتقاداته لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر ووصفتها بأنها “غير مقبولة”.

ووفقا لما أوردته وكالة رويترز فقد أحجم البيت الأبيض عن التعليق على هذه التصريحات، وكذلك مكتب ميلوني، غير أن سياسيين من مختلف الأطياف سارعوا للدفاع عنها، بمن فيهم وزير ​الخارجية أنطونيو تاياني، رئيس حزب “إيطاليا .. إلى الأمام” المشارك في الائتلاف الحاكم.

وقال تاياني: “كنا وسنظل مؤيدين مخلصين لوحدة الغرب وحلفاء راسخين للولايات المتحدة، لكن هذه الوحدة مبنية على الولاء والاحترام والصراحة المتبادلة”، مشيدا بميلوني لانتقادها هجوم ​ترامب على البابا.

وقالت ميلوني في بيان إن “البابا هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، ومن الصحيح والطبيعي أن يدعو إلى السلام وأن يدين كل أشكال الحرب”، وذلك بعدما انتقده ترامب بالقول إنه ليس “من أشد المعجبين” به، وواصفا إيّاه بأنه “ليبرالي للغاية”، ليرد سماحته بأنه ليس “سياسيا” ولا نية لديه للدخول في جدال مع ترامب.

من جانب آخر، أعلنت ميلوني الثلاثاء، تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع الكيان الصهيوني الذي يدعمه ترامب بشدة، بسبب الأوضاع الراهنة، وقالت على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة “أنسا” الإيطالية للأنباء: “نظرا للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل”.