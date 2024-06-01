صدمة لنظام المخزن.. نتنياهو يحمل خريطة المغرب بدون الصحراء الغربية

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن صدمة نظام المخزن المغربي بعد ظهور رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو حاملا خريطة المملكة بدون الصحراء الغربية خلال لقاء تلفزيوني.

وبثت شاشة قناتي “LCI” و”TF1″ الفرنسيتين، مساء الخميس، مقابلة مع نتنياهو، حيث ظهر في الصورة التي اعتبرها الكثير من المغاربة استفزازا صارخا وهو يحمل خريطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي فيها اعتراف بالصحراء الغربية.

في لقاء مع قناة @LCI، قام نتنياهو بالاشارة الى خريطة المغرب، التي تكشف عن موقف اسرائيل من النزاع حول الصحراء الغربية، و على الرغم مما قدمه المخزن من اصحاب (خاوة خاوة مع اسرائيل)، من تنازلات و المشاركة في حربهم ضد الفلسطينيين، فلا تزال اسرائيل غير داعمة، لأطروحة مغربية الصحراء! pic.twitter.com/9JjkR1gq7Y — بدر العيدودي Badr Laidoudi (@Laidoudi_Badr) May 30, 2024

في ذات السياق قالت صحف محلية أنها ليست المرة الأولى التي “يستفز فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاعر المغاربة، إذ سبق وأن برزت خريطة المغرب منقوصة من الصحراء، خلال استقباله رئيسةَ وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني”.

وبينما اعتبر نشطاء الأمر رسالة واضحة لأولئك الدين يعتقدون أن الكيان الصهيوني يحترم المغرب، سخر البعض بالقول أن المملكة قامت بالتطبيع لتكسب دعم الصهاينة ولكنها لم تجن سوى المساومة والاستفزاز.

نتنياهو #حبيب الشعب المغربي المطبع “المذلول ” يظهر في فيديو يتضمن خريطة تظهر #الصحراء_الغربية 🇪🇭إقليما منفصلا عن المغرب 🇲🇦 كذبتم وقلتم التطبيع مقابل الاعتراف بسيادة وهمية للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة pic.twitter.com/cmAeO7Ro7X — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) May 30, 2024

يذكر أن المغرب يسعى منذ فترة طويلة لضم الصحراء الغربية إلى أراضيه، لكن لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي يعترفان بسيادته على هذه المنطقة، التي حارب سكانها الصحراويون لمدة 4 عقود تحت راية “جبهة البوليساريو” من أجل تقرير المصير.

وكان نظام المخزن المغربي قد وقع على اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل اعتراف الأخير بسيادة المغرب على أراضي الصحراء عام 2023.

(المتغطي بالصهاينة عريان)

🔴 يقال ان المغرب طبع العلاقات مع الصهاينة للحصول على الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية.

خريطة نتنياهو امس 👇 pic.twitter.com/X4GKMtpiIo — مَحْمُودْ سَالِمْ الْجِنْدِي (@DrMahmoudSalemE) May 31, 2024

وتنكرت المملكة للقضية الفلسطينية وارتمت في حضن الصهاينة لتكسب الدعم وتسلب الصحراء من أهلها، وهي النقطة التي يستغلها الاحتلال للضغط على المغرب، حيث يلوح بالتخلي عن الاعتراف ليلوي ذراعه بمناسبة وبدونها.

وبالرغم من الاستفزاز الواضح والمساومة الفاضحة، قال مكتب نتنياهو إن الأمر مجرد هفوة، كما تطرقت صحف عبرية للموضوع مؤكدة على أن أخطاء كهذه خلال الحرب على غزة تخلق حساسية عالية.

وأضاف الإعلام العبري أن حكومة المغرب سمحت بالمظاهرات الداعمة للفلسطينيين لكنها لم تدر ظهرها لإسرائيل، وهي النقطة التي اعتبرها الكثيرون دليلا على الاستفزازات المقصودة.