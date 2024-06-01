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صدمة لنظام المخزن.. نتنياهو يحمل خريطة المغرب بدون الصحراء الغربية

الشروق أونلاين
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صدمة لنظام المخزن.. نتنياهو يحمل خريطة المغرب بدون الصحراء الغربية

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن صدمة نظام المخزن المغربي بعد ظهور رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو حاملا خريطة المملكة بدون الصحراء الغربية خلال لقاء تلفزيوني.

وبثت شاشة قناتي “LCI” و”TF1″ الفرنسيتين، مساء الخميس، مقابلة مع نتنياهو، حيث ظهر في الصورة التي اعتبرها الكثير من المغاربة استفزازا صارخا وهو يحمل خريطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي فيها اعتراف بالصحراء الغربية.

في ذات السياق قالت صحف محلية أنها ليست المرة الأولى التي “يستفز فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي مشاعر المغاربة، إذ سبق وأن برزت خريطة المغرب منقوصة من الصحراء، خلال استقباله رئيسةَ وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني”.

وبينما اعتبر نشطاء الأمر رسالة واضحة لأولئك الدين يعتقدون أن الكيان الصهيوني يحترم المغرب، سخر البعض بالقول أن المملكة قامت بالتطبيع لتكسب دعم الصهاينة ولكنها لم تجن سوى المساومة والاستفزاز.

يذكر أن المغرب يسعى منذ فترة طويلة لضم الصحراء الغربية إلى أراضيه، لكن لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي يعترفان بسيادته على هذه المنطقة، التي حارب سكانها الصحراويون لمدة 4 عقود تحت راية “جبهة البوليساريو” من أجل تقرير المصير.

وكان نظام المخزن المغربي قد وقع على اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل اعتراف الأخير  بسيادة المغرب على أراضي الصحراء عام 2023.

وتنكرت المملكة للقضية الفلسطينية وارتمت في حضن الصهاينة لتكسب الدعم وتسلب الصحراء من أهلها، وهي النقطة التي يستغلها الاحتلال للضغط على المغرب، حيث يلوح بالتخلي عن الاعتراف ليلوي ذراعه بمناسبة وبدونها.

وبالرغم من الاستفزاز الواضح والمساومة الفاضحة، قال مكتب نتنياهو إن الأمر مجرد هفوة، كما تطرقت صحف عبرية للموضوع مؤكدة على أن أخطاء كهذه خلال الحرب على غزة تخلق حساسية عالية.

وأضاف الإعلام العبري أن حكومة المغرب سمحت بالمظاهرات الداعمة للفلسطينيين لكنها لم تدر ظهرها لإسرائيل، وهي النقطة التي اعتبرها الكثيرون دليلا على الاستفزازات المقصودة.

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