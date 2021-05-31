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ينحدر من ولاية جيجل واختفى في ظروف غامضة

صدمة وسط الجالية الجزائرية بكندا بعد العثور على جثة طالب (فيديو)

نادية شريف
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صدمة وسط الجالية الجزائرية بكندا بعد العثور على جثة طالب (فيديو)

عثرت مصالح الأمن الكندية، الأحد، على جثة طالب جزائري ينحدر من ولاية جيجل، كان قد اختفى في ظروف غامضة، ما شكل صدمة وسط أفراد الجالية.

وكان الشاب “إسلام قدرز” البالغ من العمر 21 عاما مختفيا منذ الثلاثاء الماضي “25 ماي”، قبل أن يتم العثور عليه من طرف أمن كيبك في غابة بمنطقة رودون جثة هامدة.

وتوافد أفراد الجالية الجزائرية إلى المنطقة التي تبعد نحو 76 كلم عن مونريال للوقوف على حيثيات القضية، بعد أن بذلوا ما بوسعهم للعثور عليه.

ولم تسفر التحقيقات لحد الساعة عن سبب الجريمة لكن بحسب ما تداول ناشطون عن أفراد من الجالية فإن إسلام كان يعمل في مجال التوزيع، وبالتالي فقد يكون خرج في مهمة وتم تصفيته جسديا، لأن المكان عبارة عن غابة ولا يمكن الذهاب إليه إلا للسياحة.

وقال أصدقاء المغدور بأنه شاب مستقيم وأخلاقه رفيعة، وقد كان يعمل إلى جانب دراسته في الجامعة كي يساعد والديه.

يذكر أن الطالب إسلام قدرز ثاني جزائري يلقى مصرعه غدرا بمنطقة مونريال بعد الطالبة مريم بونداوي التي تنحدر من بجاية والتي قتلت رميا بالرصاص.

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التعليقات
1
  • فيفي

    انا لله ونا اليه راجعون...اله يرحمو ويوسع عليه ويصبر اهله

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