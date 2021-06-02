صدمتان للمخزن المغربي في يوم واحد..!

بمغادرة الرئيس الصحراوي إسبانيا وتكذيب البنتاغون ادعاءات الرباط

تتوالى هزائم المغرب الدبلوماسية بشكل غير مسبوق، الأيام الأخيرة، رغم محاولاتها الابتزازية، والقفز على الحقائق الميدانية، بالكذب والافتراء، حيث تلقت صفعتين في يوم واحد، بمغادرة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الأراضي الاسبانية، وتكذيب البنتاغون ادعاءات الرباط بخصوص مشاركتها في مناورات عسكرية بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.

ويؤكد مراقبون، أن المغرب فشل فشلا ذريعا في حشد تأييد دولي لأطروحاته المنافية للشرعية الدولية في الصحراء الغربية، رغم كل المناورات، مع تأكيد كبرى عواصم العالم تمسكها بالمسار الاممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، الذي يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وعكس ما كانت تحلم الرباط، غادر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، الأراضي الاسبانية بعد تعاونه الكامل، وبشكل طوعي مع المحكمة العليا الاسبانية، التي أكدت، أمس الثلاثاء، انه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي ولا أي نوع آخر من الإجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته.

ويشكل قرار المحكمة العليا الاسبانية انتكاسة للمغرب، الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل إعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي، ما أثار أزمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج.

ولم تستجب مدريد لابتزاز المغرب الذي استعمل بطريقة مؤسفة، الآلاف من المغاربة، بينهم قصر و رضع، لتحصيل مكاسب سياسية خارج الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، حيث تدفق أكثر من 8000 مغربي بطريقة غير قانونية على سواحل اسبانيا، ما اعتبرته مدريد اعتداء على حدودها.

وردت وزيرة الخارجية الاسبانية ارانتشا غونثاليس، على المناورات المغربية، بالتأكيد على أن بلادها لن تخضع لأي ضغط ولن تتنازل عن موقفها الراسخ والمتوافق تماما مع الشرعية الدولية في ملف الصحراء الغربية.

واللافت أن المغرب من خلال تدفق الآلاف المغاربة لا يبتز اسبانيا فقط بل الاتحاد الأوروبي ككل، حيث شددت المفوضة الأوروبية، للشؤون الداخلية، اييفا جوهانسون، على أن الحدود الإسبانية “هي حدود أوروبا”.

وقبل اسبانيا، اندلعت أزمة دبلوماسية مع ألمانيا، حيث استدعت المملكة المغربية، بداية شهر مايو الماضي، سفيرتها ببرلين للتشاور، بسبب موقف ألمانيا المعارض لاعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

وقبلها كان المغرب، قد أعلن، في شهر مارس الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط، بسبب تأكيد برلين على تمسكها بالشرعية الدولية في تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وطالبت ألمانيا المملكة المغربية، تقديم توضيحات حول قرارها استدعاء سفيرته ببرلين “للتشاور”، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليها “لا تستند إلى أي أساس”، وأن موقف الحكومة الألمانية من القضية الصحراوية “سيبقى كما هو”.

وقبل أن يستيقظ نظام المغرب من كابوس اسبانيا وتمسكها بالشرعية الدولية، كذبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء، ما أعلنه المغرب من أن جزءا من مناورات “الأسد الأفريقي 2021″، العسكرية المشتركة التي تشرف عليها الولايات المتحدة، سيجري في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وشكل بيان الوزارة الأمريكية، ضربة موجعة، لتغريدة رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، نهاية الأسبوع الماضي، التي أكد فيها أن إجراء التدريب السنوي للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بجزء من الأراضي الصحراوية المحتلة، “تتويج” لإعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة لبلاده على الصحراء الغربية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الاسبانية “ايفي”، أكد ناطق رسمي باسم “أفريكوم”، بأن المناورات ستجرى في المغرب، محددا مواقع إجراء هذه المناورات، انطلاقا من القاعدة الجوية للقنيطرة وصولا إلى أماكن التدريب في طانطان ومنطقة غرير البوحي بأسا الزاك.

وقالت الوكالة الإسبانية، أن الناطق الرسمي بإسم أفريكوم، أكد أن المناورات ستجرى في مناطق صحراوية بالمغرب، لكن ليس في المناطق المحتلة من اراضي الصحراء الغربية. وكانت جبهة البوليساريو نفت إعلان الرباط ووصفته بأنه “شائعة لا أساس لها من الصحة”.

وقال الدبلوماسي الصحراوي، حدي كنتاوي في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية إن ما وصلت إليه الدبلوماسية المغربية من “انحطاط” هو “نتيجة طبيعة لمنطق البلطجة الذي يتعاطى به وزير خارجية المملكة المغربية، ناصر بوريطة، مستدلا، بمحاولته الأخيرة ابتزاز و بشكل فاضح الدول الأوربية.

وأضاف السيد حدي كنتاوي، أن العالم تيقن اليوم، أن المغرب لا يتقن سوى لغة الابتزاز، مؤكدا أن نظام المخزن أصبح يشكل خطرا على الجميع، من خلال الكذب وتشويه الحقائق والابتزاز محاولا فرض سياسة أمر الواقع على الجميع بغية الإبقاء على احتلاله للصحراء الغربية.

ويرى ذات الدبلوماسي، أن الاحتلال المغربي أكثر المقتنعين بأن أيامه في الصحراء الغربية أصبحت معدودة، وانه لا يمكن بسط سيادته على الشعب الصحراوي بالقوة.

وبلغة الخبير في الصراعات الدولية و المتتبع لأداء دبلوماسية بلاده، وصف أستاذ تسوية النزعات الدولية و عضو لجنة الخبراء بالأمم المتحدة سابقا، محمد الشرقاوي، ما تقوم به وزارة ناصر بوريطة ب”السيرك الدبلوماسي” الذي فقدت معه الخارجية المغربية بوصلة “الحكمة و الحسابات الدقيقة”.

وتمارس المملكة المغربية “سياسية عدائية” ضد كل الدول التي تتمسك بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، وترفض الاعتراف له بسيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية المصنفة كإقليم غير مستقل.