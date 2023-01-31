صدور الأحكام في حق عائلة طحكوت

وقعت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد، الثلاثاء، أحكاما وصلت الى 10 سنوات حبسا نافذا ضد عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، في قضية فساد تخص قطاع السيارات.

وسلطت المحكمة عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رشيد و ابراهيم و حميد بعقوبة 10 سنوا ت، وأدانت بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذ لعلي طحكوت فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. واستفاد طحكوت ناصر من البراءة.

وتمت إدانة المتهم “ج.م.ر” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت المحكمة احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاث وأربع سنوات حبسا نافذ لبقية المتهمين من بينهم موظفيين ببلدية رغاية وبعض المتهمين وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد امر بالقبض عليهم.

كما صدر حكم يقضي بمصادرة جميع المحجوزات و العقارات و الحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق مع قبول تاسيس الخزينة العمومية طرف مدني في القضية و الزام المتهمين المدانين بان يدفعو مبلغ واحد مليون و2 مليار دينار كتعويض لها و ذلك عما أصابها من ضرر.

عائلة طحكوت مطالبة بـ50 ألف مليار لخزينة الدولة

ويوم 15 جانفي 2023، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، توقيع أقسى العقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، حيث طالب بإدانة مسير شركة “سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محيي الدين طحكوت “بلال وعلي” وأشقائه “ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم”، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، ومصادرة جميع الأموال والعقارات والحسابات البنكية المحجوزة وغير المحجوزة والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق وغير المذكورة، سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم.

وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين وهم عمال وموظفون بشركة “سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين بين 5 و7 و8 و10 سنوات حبسا نافذا، مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار “ف.م “، “ر.ق”، ” ب.هـ”، “د.ع”، “ش.ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد إصدار أمر بالقبض الدولي عليهم.

من جهتها، فإن الخزينة العمومية طالبت عائلة طحكوت بتعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم بالتضامن، فيما التمست تعويضات قدرها 1 مليون دينار لكل متهم متابع في القضية.

وقد توبع في ملف الحال 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم أمام الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، من الثلاثاء الماضي واستمرت المحاكمة، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.

وحسب التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية وقاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، فإن عائلة طحكوت، وحسب ما جاء في الأمر بالإحالة كانت تعتمد على أسلوب إجرامي منظم ومقنن من خلال “قيامها بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم، كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات، منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر، مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين، ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه، التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، فضلا عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات”.