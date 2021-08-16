 صدور الأحكام في قضية الوالي السابق لتيبازة

أصدر القطب الجزائي الإقتصادي والمالي، الإثنين، أحكامه في قضية “بارك فاميلي و”خليج كوالي” بتيبازة، حيث سلطت أقصى عقوبة في حق المتهمين المتابعين في الملف، إذ تم إدانة الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي بـ 3 سنوات حبسا نافذا.

وجاءت الأحكام كالتالي:

ـ غلاي موسى والي سابق لتيبازة 3 سنوات حبسا نافذا

ـ إدانة بوعميريران علي مدير سابق لمديرية أملاك الدولة لتيبازة عامين حبس من سنة موقوفة النفاذ.

ـ حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم البراءة.

ـ بودينة محفوظ البراءة.

ـ ثوري وحيد براءة ورفع الحجز عن عقاراته وحساباته البنكية.

ـ شنيت هادية مديرة السياحة بولاية تيبازة براءة.

ـ بلعياضي جمال براءة.

ـ بن شامة جمال مدير الفلاحة بولاية تيبازة سابقا البراءة

ـ سجال ربيع مدير مسح الأراضي سنتين حبس نافذة ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

ـ بن رابح نور الدين مدير البيئة عام موقوفة النفاذ.

ـ حمزة حكيمة مديرة التعمير والبناء البراءة.

ـ أوقاسي سفيان البراءة

ـ لباد حسان البراءة.

المستثمرين :

ـ أيت عيسى أمال مستثمرة في مشروع “كوالي” SARL ale COlo عامين حبيت نافذا.

ـ دلسي كمال مستثمر في مشروع الحظيرة عامين حبيت نافذا.

ـ عايد محمد مستثمر صاحب شركة SARL Damac plus 4 البراءة.