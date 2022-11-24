صدور الأحكام في قضية جمال بن سماعيل اليوم

محكمة الجنايات الابتدائية الدار البيضاء

يرتقب أن تصدر محكمة الجنايات الابتدائية الدار البيضاء اليوم أحكامها في قضية مقتل جمال بن سماعيل المتورط فيها 102 متهما، وهذا بعد أكثر من يومين المداولات المغلقة لهيئة محكمة الجنايات بإشراك المحلفين.

وينتظر صدور الأحكام اليوم بعدما التمس النائب العام السبت المنصرم تسليط عقوبات بين الاعدام و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين بقتل والتنكيل بجثة ” جمال بن اسماعيل.

وجدير بالذكر أن المتهمين يواجهون تهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب وسط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وجناية تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم.

وتمت متابعتهم بجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات، وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر، وجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية.

وتوبع المتهمون بجناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها، والتعذيب والتحريض عليه، جنحة التجمهر المسلح. وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها، وجنحة تخريب ملك الغير، والتمييز وخطاب الكراهية، وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة. والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.