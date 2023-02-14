صدور الأحكام في قضية سائقي الحافلتين الفارّين بعد تسببهما في حادث

أدانت محكمة القليعة (تيبازة) الاثنين سائقي حافلتين متهمين في قضية تعريض سلامة المسافرين للخطر بمدينة الدويرة بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما و إلغاء رخصتي سياقتهما, حسب بيان صدر عن ذات المحكمة.

وجاء في البيان أن المحكمة أصدرت حكما يقضي بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا لكل منهما متبوعة بغرامة مالية قدرها 200 الف دج مع منعهما من ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص لمدة ثلاث (3) سنوات و إلغاء رخصتي السياقة الخاصة بهما.

و أوضح البيان أن الأحكام صدرت بعد المتابعة القضائية لسائقي الحافلي (ب ر) و(م ي) وهما سائقي حافلتين, عن جنحة “تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر” لتورطهما في قضية “القيام بمناورات وتجاوزات خطيرة على الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي بابا حسن والدويرة بتاريخ 30 جانفي معرضين حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر”.

للتذكير, كان قاضي الجنح لمحكمة القليعة قد أمر يوم 31 يناير الفارط بوضع المتهمين الحبس الاحتياطي و أصدر وكيل الجمهورية لديها بيانا يعلن فيه عن فتح تحقيق قضائي ابتدائي ضدهما لتورطهما في قضية القيام بمناورات و تجاوزات خطيرة.

وقد أحيل المتهمين أمام قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري عن الجنحة المنسوبة إليهما, قرر على إثرها قاضي الجنح تأجيل القضية مع الأمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.

وتأتي هذه القضية ضمن مكافحة حوادث المرور و خاصة التجاوزات الخطيرة واللامسؤولة من طرف بعض سائقي حافلات نقل المسافرين التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية للأشخاص, وفقا للمصدر.

بالفيديو.. سائقا الحافلتين الفارّين بعد حادث مرور في قبضة الدرك

ويوم 30 جانفي 2023، أوقفت مصالح الدرك الوطني سائقي حافلتين لنقل المسافرين، بعد تسبّبها في حادث مرور. وهذا إثر تداول مقطع فيديو يظهر دخولهما في مشاحنات أثناء القيادة على الطريق.

وحسب ما أشارت إليه صفحة تطبيق “طريقي” على فيسبوك، فقد تمّ تداول مقطع فيديو لهروب سائقي حافلتين تعملان على خط عين الله-الدويرة في العاصمة، بعد تسبّبهما في حادث مرور.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 36، في الشطر الرابط بين أولاد فايت والدويرة، حسب ما ذكرته صفحة “طريقي” في نفس المنشور.

وأكد المنشور توقيف السائقين وتحويلهما إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، أين يتم التحقيق معهما حول الحادث، ولإتمام الإجراءات اللازمة.