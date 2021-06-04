صدور التعديلات على قانون المستخدمين العسكريين في الجريدة الرسمية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التعديلات التي طرأت على قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

يهدف هذا الأمر حسب ما جاء في مادته الأولى إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمم.

وكان مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية قد صادق منتصف شهر ماي الماضي على مشروع أمر المعدل المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

ويهدف القانون الأساسي إلى تكييف هذا النص مع أحكام دستور 2020، وإدراج بعض التعديلات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للمستخدمين العسكريين.