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رياضة

صدور الحكم النّهائي بِشأن مباراة الخروب وباتنة

الشروق الرياضي
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صدور الحكم النّهائي بِشأن مباراة الخروب وباتنة
ح.م
جانب من شغب مباراة فريق جمعية الخروب وضيفه شباب باتنة.

أعلنت رابطة كرة القدم لِقسم الهُوّاة، الثلاثاء، عن القرار المُتّخذ بِشأن مباراة فريق جمعية الخروب والضّيف شباب باتنة.

وكانت هذه المباراة قد شهدت أعمال شغب، واضطرار الحكم إلى إيقافها.

وقرّرت الرّابطة نقل المباراة إلى ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف، مع تنظيمها بِمُدرّجات شاغرة. في الـ 7 من فيفري المقبل انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظّهر.

وأصدرت لجنة الانضباط في بادئ الأمر حكم منح نقاط المباراة (الفوز) للفريق الزّائر شباب باتنة، لكن اللّجنة الفيدرالية للطّعون رفضت هذا الأمر، وقرّرت بِالمُقابل إعادة تنظيم  اللّقاء في ملعب مُحايد، ودون حضور الجماهير.

وقبل إجراء هذه المباراة، يشغل شباب باتنة الرّتبة الـ 3 بِرصيد 28 نقطة في فوج “وسط- شرق“. ويتموقع فريق جمعية الخروب في المركز الـ 11 بِرصيد 17 نقطة.

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