صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بخطاب الرئيس تبون للأمة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 82) المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء البرلمان بغرفتيه، لإلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطابا للأمة.

وبموجب المرسوم المؤرخ في 19 ديسمبر سيستدعى البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا إلى دورة غير عادية، يوم الإثنين 25 ديسمبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة غير العادية للبرلمان، “افتتاح الدورة، وخطاب رئيس الجمهورية، ثم ختام الدورة بمجرد استنفاذ جدول الأعمال المذكور”، وفق ما يذكره المرسوم.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق، أن الرئيس تبون “قرر التأسيس لخطاب سنوي موجّه للأمة، أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين”.

وأوضحت الوكالة في مقال أن رئيس الجمهورية “سيمتثل لهذا النشاط الدستوري بداية من نهاية السنة الجارية”.

وتابعت وكالة الأنباء أن الخطاب “سيشكّل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب، من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية”.

وينصّ الدستور الجزائري في مادته الـ84، على أن رئيس الجمهوريّة ” هو حامي الدستور، ويجسّد وحدة الأمّة الدّولةَ داخل البلاد وخارجها‮.‬ وله أن يخاطب الأمّة مباشرة‮”.‬