-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بخطاب الرئيس تبون للأمة

الشروق أونلاين
  • 1174
  • 0
صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بخطاب الرئيس تبون للأمة
أرشيف
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 82) المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء البرلمان بغرفتيه، لإلقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطابا للأمة.

وبموجب المرسوم المؤرخ في 19 ديسمبر سيستدعى البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا إلى دورة غير عادية، يوم الإثنين 25 ديسمبر الجاري.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة غير العادية للبرلمان، “افتتاح الدورة، وخطاب رئيس الجمهورية، ثم ختام الدورة بمجرد استنفاذ جدول الأعمال المذكور”، وفق ما يذكره المرسوم.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق، أن الرئيس تبون “قرر التأسيس لخطاب سنوي موجّه للأمة، أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين”.

وأوضحت الوكالة في مقال أن رئيس الجمهورية “سيمتثل لهذا النشاط الدستوري بداية من نهاية السنة الجارية”.

وتابعت وكالة الأنباء أن الخطاب “سيشكّل فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب، من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية”.

وينصّ الدستور الجزائري في مادته الـ84، على أن رئيس الجمهوريّة ” هو حامي الدستور، ويجسّد وحدة الأمّة الدّولةَ داخل البلاد وخارجها‮.‬ وله أن يخاطب الأمّة مباشرة‮”.‬

مقالات ذات صلة
محطات متنقلة للتحلية موجهة للمجمعات السكنية الصغيرة

محطات متنقلة للتحلية موجهة للمجمعات السكنية الصغيرة

الرئيس تبون يقرر التأسيس  لـ “خطاب للأمة” سنوي أمام غرفتي البرلمان

الرئيس تبون يقرر التأسيس  لـ “خطاب للأمة” سنوي أمام غرفتي البرلمان

إقصاء “الأميار” ونوابهم ورؤساء اللجان المتغيّبين عن المهام

إقصاء “الأميار” ونوابهم ورؤساء اللجان المتغيّبين عن المهام

الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا

الرئيس تبون ضمن استفتاء الشخصية العربية الأكثر تأثيرا

الرئيس تبون يهنئ نظيره المصري بعد إعادة انتخابه

الرئيس تبون يهنئ نظيره المصري بعد إعادة انتخابه

انتشار الحمى القلاعية.. بيان هام من وزارة الفلاحة

انتشار الحمى القلاعية.. بيان هام من وزارة الفلاحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد