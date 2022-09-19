صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 60)، النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

ويتعلق الأمر بـ 8 نصوص تطبيقية لقانون الاستثمار كالتالي:

تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار،

تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره،

تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها،

كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار،

تحديد قـوائـم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل،

تحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار،

تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم،

متابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.

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