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صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية

الشروق أونلاين
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صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية
أرشيف
ميناء الجزائر

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 60)، النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.

ويتعلق الأمر بـ 8 نصوص تطبيقية لقانون الاستثمار كالتالي:

  • تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار،
  • تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره،
  • تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها،
  • كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار،
  • تحديد قـوائـم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل،
  • تحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار،
  • تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم،
  • متابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.

للاطلاع على النصوص التطبيقية على الجريدة الرسمية: من هنا.

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