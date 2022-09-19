صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد في الجريدة الرسمية
صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 60)، النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.
ويتعلق الأمر بـ 8 نصوص تطبيقية لقانون الاستثمار كالتالي:
- تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار،
- تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره،
- تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها،
- كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار،
- تحديد قـوائـم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل،
- تحديد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار،
- تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم،
- متابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
للاطلاع على النصوص التطبيقية على الجريدة الرسمية: من هنا.