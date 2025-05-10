صدور دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف

أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وذلك تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا الدليل الذي بادرت به وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يأتي للتعريف بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع توفير الحماية القانونية اللازمة.

كما يتضمن العديد من المحاور الأساسية لتحقيق الحماية والتكفل على غرار التبليغ عن حالات التعرض للعنف، وحماية المرأة ضحية العنف والتكفل النفسي بها.

وكذا الخدمات الاجتماعية للنساء ضحايا العنف كصندوق النفقة، وصندوق تعويض ضحايا الاتجار بالبشر ونظام الإحالة، إلى جانب آليات الاستفادة من أجهزة التكوين والتعليم المهنيين، ومن الخدمات الصحية في مؤسسات وهياكل الصحة العمومية، مع الرعاية النفسية للنساء ضحايا العنف.

وأوضحت الوزارة أنه وللاطلاع على دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف يرجي النقر على الرابط التالي:

https://drive.google.com/…/1c-_7GBlW-d…/view…