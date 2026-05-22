 صدور قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر

صدر في العدد الأخير 37 من الجريدة الرسمية قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ووفقا للعدد رقم 37 من الجريدة الرسمية، صدر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جويلية سنة 1830 حتى 5 جويلية سنة 1962. وكذا آثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.

ووفق المادة 2 يعد الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية.

ووفقا للمادة 7 من الفصل الثالث تتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر وما خلفه من مآسي.

وقالت المادة 8 أن الدولة الجزائرية تسعى بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية في إطار يضمن الاعتراف الرسمي من دولة فرنسا بماضيها الاستعماري.

